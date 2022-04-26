Продолжаем нашу рубрику с киноновинками для домашнего просмотра. В этом выпуске — околохичкоковский Netflix-детектив, «Боги хеви-метала» от создателей «Игры престолов», хорроры про расизм, компьютерные игры и слепые свидания.

«Внезапная удача» «Windfall»

Олдскульный камерный неонуар, трейлер и синопсис которого обещают зрителю хичкоковский триллер с первоклассным кастом и колоритным сеттингом. Герой Джейсона Сигела забирается в мажорный загородный дом в калифорнийской «долине нищих». К его неудобству в летнюю резиденцию совершенно некстати решают заехать и хозяева — надменный IT-миллиардер (Джесси Племонс) и его жена (Лили Коллинз). Неожиданно для самого себя вторженец решает взять парочку богачей в заложники. В новой работе Чарли МакДауэлла, режиссера «Сандэнс»-хита «Возлюбленные» и по совместительству сына великого Малкольма, действительно много хичкоковского. Здесь все постоянно напоминает о короле саспенса: и титры, и саундтрек, и актерский состав, который можно пересчитать с помощью пальцев одной руки. Но оммаж вышел несколько сыроватым. Казалось бы, у МакДауэлла на руках были все козыри: многообещающая завязка, сценарист легендарного триллера «Семь» Эндрю Кевин Уокер в соавторах, три прекрасных актера, которых всего-то и надо было, что столкнуть на съемочной площадке и не мешать. Но что‑то пошло не так. Среди прочего, главная неудача «Внезапной удачи» в слишком уж клишированной развязке, предсказать которую сможет даже начинающий фанат нуара. «Внезапная удача» — своего рода продукция семейного предприятия. Лили Коллинз — жена режиссера (очевидно, у сына Малькольма МакДауэлла и дочери Фила Коллинза нашлось много общих тем для разговоров), а с Сигелом у него уже давно сложившийся творческий тандем — вместе они работали над сериалом «Послания из другого мира» и фантастической драмой «Открытие». Разбавляет этот междусобойчик Джесси Племонс, который здесь отдувается за всех — его самодовольный технократ, пожалуй, главная причина, почему нужно браться за просмотр «Внезапной удачи».

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«Директор» «Master»

Гейл Бишоп (Реджина Холл) становится первой афроамериканкой, получившей должность директора элитного колледжа «Анкастер», где большинство педагогов, ясное дело, белые американцы. В жилище, куда переехала Гейл, ей немного не по себе: первым делом она натыкается на черную фигурку рабыни и комнату для прислуги, оборудованную звоночками из других помещений дома. Одновременно с ней в студенческий городок прибывает первокурсница Жасмин (Зои Рене), еще одна темнокожая новенькая, которая тоже чувствует себя неуютно в чопорной атмосфере «Анкастера». В отличие от нее все остальные первокурсницы как будто бы уже знакомы друг с другом: кто‑то учился в одной школе, кто‑то отдыхал в одном и том же летнем лагере. «Анкастер», разместившийся в столь любимой Стивеном Кингом Новой Англии, гордится своей историей: среди его выпускников были два президента США и целая туча сенаторов. Как и положено учебному заведению с многовековой историей, «Анкастер» славится своими легендами-страшилками. Например, про Маргарет Миллет, которую обвинили в ведьмовстве и повесили на территории колледжа. Или про комнату № 302 в студенческом общежитии, юные обитательницы которой, как правило, становятся жертвами призрака Маргарет, бродящего ночами по кампусу в поисках отмщения. Как нетрудно догадаться, Жасмин, конечно же, заселится в 302-ю комнату, и ее встреча с ведьмой не заставит себя долго ждать. Как и махровые проявления расизма в ее адрес со стороны студентов и персонала колледжа. Кто‑то, несомненно, спросит, а зачем нам смотреть авторский хоррор про проблемы расизма в США , и будет неправ. Есть в ситуации с черным меньшинством в престижном белом колледже что‑то неуловимо родное и близкое. «Дело вовсе не в призраках. Здесь нет ничего сверхъестественного, — успокаивает новоявленная директриса перепуганную Жасмин, которая отказывается продолжать учебу в „Анкастере“. — Тебе просто надо привыкнуть. Покинув колледж, ты не решишь проблему, потому что она повсюду. Она продолжит преследовать тебя. Ведь эта проблема вовсе не призрак. Это Америка».

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«Боги хеви-метала» «Metal Lords»

Новый проект шоураннеров «Игры престолов» Д.Б.Вайсса и Дэвида Бениоффа с Джейденом Мартеллом из кинговского «Оно» и «Защищая Джейкоба» в главной роли. Титаны современного стриминга Вайсс и Бениофф, несколько лет назад заключившие долгосрочный и невероятно выгодный контракт с Netflix, прежде, чем приступить к масштабной экранизации китайской сайфай-саги «Задача трех тел» решили поупражняться на кроликах, точнее на школьниках. «Боги хеви-метала» рассказывают о школьных аутсайдерах, которые в 2020-е решают организовать группу, играющую ортодоксальный хеви-метал в то время, как их ровесники только и могут, что делать слащавые каверы на Эда Ширана и Imagine Dragons. Гиперактивный Хантер (дебютант Эдриан Гринсмит) — убежденный фанат старорежимной тяжелый музыки: все в диапазоне от Black Sabbath до Pantera, к чему не дотянулась предательская рука постмодернизма, добавляется в его фонотеку без лишних раздумий. Меланхоличный интроверт Кевин (Джейден Мартелл) в целом равнодушен к хеви-металу, но ему нужен друг, поэтому он соглашается стать барабанщиком группы Хантера под эпатажным названием SkullFucker. Дело осталось за малым — найти толкового басиста. Тем временем в школе появляется новенькая — эмоционально нестабильная шотландка Эмили (Айсис Хейнсворт — пожалуй, главная удача кастинг-директора фильма), которая отлично играет на виолончели. «Боги хеви-метала» — очень личный проект Вайсса, идея которого пришла ему в голову еще во времена работы над «Игрой престолов». Дело в том, что сценарист со школьных лет увлечен тяжелой музыкой, и в основе фильма о школьниках-металлистах лежит его полуавтобиографический опыт. «Это так круто иметь возможность сделать фильм о том, что ты любишь, показать ребят, которые в чем‑то похожи на нас в их возрасте, и оглянуться назад, на этот свой опыт, с позиции взрослого», — говорит Вайсс в интервью Cinemablend. От проекта с такой предысторией, таким уровнем личной вовлеченности, таким говорящим названием и опытными создателями вполне логично было ожидать чего‑то максимально энергичного, какого‑то треша и угара (тем более, что фильм получил возрастной рейтинг R — грубо говоря, 17+). Поэтому было несколько неожиданно в результате получить что‑то вроде «SuperПерцев» на седативном или мамблкор-версию «Школы рока». Герои «Богов хеви-метала» вяло бродят в кадре, постоянно вытворяя что‑нибудь нелогичное и безэмоционально выясняя отношения с родителями, школьными буллерами или между собой. Кажется, ничего не может заставить их удивиться, все принимается как должное или рассматривается с потребительской точки зрения. Халявное пиво на вечеринке? Класс, теперь я могу общаться с девушкой и не стесняться. Она позвала меня заняться сексом? Мама, мне нужен твой фургон. Можно допустить, что создатели хотели показать максимально реалистичных подростков, которые не фонтанируют каким‑то уморительными фразочками каждую минуту. На этом уровне они, без сомнения, справились с поставленной задачей. Неуклюжие, нелепые, угловатые — именно такими, вероятно, и должны быть школьные аутсайдеры. У Вайсса и Бениоффа, нарочно или случайно, получилось создать умилительно искренние, где‑то даже натуралистичные образы героев. Но оправдывает ли это достижение то, что они не удосужились вложить в их уста хоть сколько‑нибудь стоящие реплики? Или поленились придумать им приключения поинтересней, чем гонка на папиных авто? Даже фишку для финального выступления, ради которого, кажется, и затевалась вся эта заварушка, они не постеснялись украсть у «Рокетмена». К сожалению, «Боги» вышли неприлично шаблонными и вымученными, и единственное, что их спасает, — это три исполнителя главных ролей. Помимо уже примелькавшегося Мартелла с его неоднозначной внешностью то-ли-маньяк-то-ли-душка, в «Богах хеви-метала» задействована еще как минимум пара юных и весьма многообещающих лиц. Примечательно еще то, что юные герои «Богов хеви-метала» почти не пользуются смартфонами или другими благами цивилизации. Плейлисты ребята составляют не в Spotify, а ручкой на тетрадном листке красивым «металлическим» почерком. Вместо сообщений в мессенджерах подсовывают записки под дверь. Таким образом Вайсс, очевидно, незаметно подмигивает временам своей юности, когда «Headbangers Ball» было одним из самых популярных шоу на MTV.

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«Смертельный выбор» «Choose or Die»

Еще один ностальгический подростковый Netflix-релиз. На этот раз вздыхать предлагается по 1980-м, а точнее — по первым компьютерным играм аналоговой эпохи. Современный молодой зритель, думается, будет немало удивлен, увидев, что эти игры запускались с аудиокассет. Кайла (Айола Эванс), вынужденная из‑за личных обстоятельств бросить колледж, решает сыграть в винтажную IF-игру из 1980-х, прохождение которой сулит внушительный денежный приз в 100 тысяч долларов. Не успев толком взяться за первый уровень, девушка понимает, что с игрой что‑то не так. Неизвестное проклятие переносит действия игрока в реальный мир с самыми неприятными последствиями , а раз начав играть, дойти надо до самого конца. С помощью влюбленного в нее ретрогика Айзека (Эйса Баттерфилд), в подвале которого героиня и откопала зловещую игрушку, Кайла пытается обхитрить игру и остаться в живых. На уровне синопсиса и трейлера «Смертельный выбор» выглядит вполне прилично — как эдакий малобюджетный кроссовер «Пилы» и «Джуманджи» . К тому же создатели хоррора явно старались максимально креативно освоить свой небольшой бюджет. Зумеры Эйса Баттерфилд из «Сексуального просвещения» и Айола Эванс из «Сотни» расчетливо разбавлены иксером Лиамом Хоулеттом из The Prodigy, написавшим саундтрек к фильму, и бумером Робертом Инглундом, хоррор-легендой, тем самым Фредди Крюгером из «Кошмара на улице Вязов». Но, во-первых, милашка Эйса появляется на экране не так часто — складывается впечатление, что он просто заглянул на денек-другой на съемочную площадку в обеденный перерыв со своей постоянной работы в «Sex Education». При этом практически все отведенное ему время Эйса как будто толком не знает, что ему делать в кадре. Есть ощущение, что его роль толком не прописана в сценарии, и актеру приходится отчаянно импровизировать на ходу. Во-вторых, Инглунда мы не видим, а только слышим — согласитесь, дикое читерство. Работа Хоулетта мало обращает на себя внимание и настолько скромна: если не знать, то никогда не подумаешь, что это сделал идеолог The Prodigy, самой, пожалуй, шумной и агрессивной группы биг-бит-волны. Создатели фильма почему‑то решили сконцентрировать все свои усилия на натуралистических подробностях в нескольких шок-сценах «Смертельного выбора», а не на центральной сюжетной линии. Видимо, решили, что удачно придуманного концепта и так достаточно. Поэтому местами в фильме не хватает не только реплик у бедняги Эйсы, но и сколько‑нибудь связного сюжета. Даже по меркам одноразовой Netflix-продукции, пришедший на смену direct-to-video-фильмам, «Смертельный выбор» до безобразия неуклюжий . Может показаться, что фильм настолько плох, что вполне может стать классикой плохого кино. Но это, к сожалению, явно не тот случай, когда все так плохо, что аж хорошо, — вряд ли «Смертельному выбору» светят лавры «Плана 9 из открытого космоса». Создатели явно рассчитывали запустить хоррор-франшизу, но почему‑то начали ее с самой плохой части, так что судьба проекта напрямую зависит от благосклонности юных зрителей, не знакомых с хоррор-классикой в лице того же «Кошмара на улице Вязов» или «Звонка», но уже столкнувшихся с компьютерными играми, которые невозможно пройти.

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Подробности по теме Что смотреть при ностальгии по лучшим временам: «Проект „Адам“» c Райаном Рейнолдсом Что смотреть при ностальгии по лучшим временам: «Проект „Адам“» c Райаном Рейнолдсом

«Роман служанки» «Mothering Sunday»

Британская костюмированная драма о жестокости классового общества и преодолении его барьеров, последствиях войны и невозможности пережить потерю близких. А также о том, как один весенний беззаботный день способен перевернуть всю дальнейшую жизнь . Экранизация одноименного романа британца Грэма Свифта, обладателя Букеровской премии 1996 года. Над сценарием трудилась Элис Берч, адаптировавшая для малых экранов «Нормальных людей» Салли Руни. Большая часть сюжета разворачивается 30 марта 1924-го. Именно на этот день в том году выпало Материнское воскресенье, британский религиозный праздник, вынесенный в оригинальное название фильма и романа. Годфри и Клэрри Нивен (Колин Ферт и Оливия Колман), аристократы, потерявшие на Первой мировой войне обоих сыновей, по традиции отпускают свою прислугу на полдня повидать их матерей, а сами отправляются на пикник с четой Шерингэм, чьи два старших сына тоже не вернулись с войны. 22-летняя служанка Нивенов, Джейн Фэрчайлд (Одесса Янг из «Противостояния»), воспользовавшись выходным и отсутствием Шерингэмов, встречается с их младшим сыном, Полом (Джош О’Коннор, молодой принц Чарльз из «Короны»), с которым у девушки многолетний секретный роман. Пол сообщает Джейн, что вынужден через две недели жениться на женщине его круга — Эмме Хобдей (Эмма Д’Арси, которая сыграет главную роль в приквеле «Игры престолов»), и, похоже, это их последняя встреча. На Эмме должен был жениться старший брат Пола, но тот погиб на войне, так что эта своего рода обязанность теперь ложится на него. Посреди повествования в мелькающих флешфорвардах мы видим повзрослевшую Джейн, которой каким‑то необъяснимым образом удалось стать успешной писательницей. Джейн встречается с известным философом (Сопе Диризу) и работает над романом, в котором рассказывает свою историю отношений с Полом Шерингэмом. «Твой редактор ждет от тебя триллер?» — уточняет ее новый любовник.

Онлайн-источник Virgin TV Go

«Свежатинка» «Fresh»

Каннибальский комедийный хоррор прямиком из программы последнего «Сандэнса» с сильным феминистическим посылом и шок-сценами, которые нескоро получится выбросить из головы. Героиня Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей» — дизайнерка Ноа — отчаянно пытается найти себя парня. После череды провальных свиданий с незнакомцами из дейтинг-приложения, девушка сталкивается в супермаркете с обаятельным пластическим хирургом Стивом (Себастьан Стэн, Зимний солдат из «Мстителей» и Томми Ли из «Пэм и Томми»), который возвращает ей веру в человечество. Точнее в мужскую его часть. После пары свиданий, на которых Стив успешно завоевывает доверие не только Ноа, но и зрителей, героиня соглашается провести выходные в загородном доме доктора. Прибыв на место, Стив опаивает Ноа, приковывает ее наручниками к батарее в подвале и заявляет, что дико проголодался. Спустя полчаса после начала фильма на экране возникают ( внимание, спойлер! ) вступительные титры, а зрители понимают, что все это время их буквально водили за нос. Сценарий к фильму написала Лорин Кан, которая набила себе руку, создавая короткометражки для канала Funny or Die. Комедийная сценаристка, по ее собственным словам, всегда хотела попробовать сделать фильм ужасов, но не понимала, с чего начать. За советом Лорин обратилась к своей коллеге, занимающей хоррорами, и та призналась, что в центр нового сценария всегда помещает что‑то, чего она больше всего боится в данный момент. Лорин подумала и выбрала слепое свидание. Согласитесь, довольно жутковато по собственной воле вверять свою судьбу абсолютному незнакомцу, полагаясь исключительно на везение.

Онлайн-источник Hulu (недоступен в России)