Что смотреть в сети: Кот в сапогах, Тимоте Шаламе в хорроре, а Аня Тейлор-Джой на острове

В это трудно поверить, но сиквел мультфильма двенадцатилетней давности получился не только лучше оригинала (сюжет которого не вспомнишь и под пытками), но и третьего и четвертого «Шрэка», спин-оффом которого он изначально является. В «Последнем желании» впечатляют не только технологии (сногсшибательное сочетание 2D- и 3D-анимации), но и сама история, которая взрослым зайдет даже больше, чем детям. Это история про напрасно прожитую жизнь, второй шанс, экзистенциальный кризис и встречу с самой Смертью. Как и дель-торовский Пиноккио, Кот часто оказывается у ее (точнее, у его) порога, но делает он это так пренебрежительно, что вызывает бешенство у Мрачного Жнеца. Смерть решает преподать зарвавшемуся котяре урок, который он не забудет никогда. Отдельная песня — борода главного героя, от которой он хочет избавиться. И которая не дает ему покоя, как и ошибки прошлого, позднее материализующиеся в виде затаенной обиды Кисы Мягколапки. «Последнее желание» такое же меланхоличное кино, как и четвертая «Матрица». И почти такое же остроумное, веселое, взрослое и великое, как первый и второй «Шрэк». Кстати, студия DreamWorks уже анонсировала пятую часть про приключения зеленого огра и его друзей.