24 самых ожидаемых фильма 2024 года

«Настоящая боль» («A Real Pain»), реж. Джесси Айзенберг
Премьера на фестивале «Сандэнс» в январе
«Когда ты закончишь спасать мир» стал одним из наших любимых фильмов 2023 года, раскрыв в Джесси Айзенберге талант великолепного комедиографа. В своей второй режиссерской работе «Настоящая боль» он планирует продолжить ту же токсично-циничную линию: два кузена-американца (Киран Калкин и сам Айзенберг) едут в Польшу на экскурсию в концлагерь, и как раз тут начинается комедия.
Киран Калкин заявил в интервью, что искал любые поводы отказаться сниматься в фильме, когда понял, что надо ехать на месяц в Польшу. Но сначала сценарий оказался уморительным, а потом он посмотрел первый фильм Айзенберга, и тот тоже оказался очень хорошим. Кирану можно верить — он по жизни, как и его герой из «Наследников», не лукавит.
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
Дата премьеры неизвестна
Предыдущая картина Брейди Корбета «Вокс люкс» рассказывала о судьбе одной американской певицы в стиле поп. Новая, «Бруталист», расскажет о венгерском архитекторе, работающем со стилем брутализм. Архитектор (Эдриен Броди) вместе с женой (Фелисити Джонс) эмигрирует в послевоенную Америку, где богатый бизнесмен (Гай Пирс) заказывает у него шедевр архитектуры, на который главный герой тратит следующие тридцать лет своей жизни. В предыдущем фильме Корбет проводил параллели между поп-музыкой и терроризмом, между даром голоса и оккультом. Так и от грядущей картины вполне можно ждать самых ошеломительных художественных рисков и философских откровений.
«Я видела, как светится телевизор» («I Saw The TV Glow»), реж. Джейн Шенбрун
Премьера на фестивале «Сандэнс» в январе
Лоуфайный хоррор взросления постановщицы Джейн Шенбрун «Мы отправимся на всемирную выставку» произвел фурор в среде кинолюбителей, выросших на скримерах с ютюба, ролевых играх в соцсетях и дискорд-серверах с анонимными друзьями. Следующий фильм Шенбрун «Я видела, как светится телевизор» спродюсирует уже студия A24 и лично Эмма Стоун, но расскажет он все равно такую же интимно-ностальгическую страшилку: двое подростков начнут сходить с ума из‑за просмотра таинственной ночной телепередачи. При этом на вторых ролях задействован эклектичный набор музыкантов: Фиби Бриджерс из Boygenius, инди-певица Snail Mail и Фред Дерст из Limp Bizkit. Зиллениалы снова будут в восторге!
«Собиратель душ» («Longlegs»), реж. Оз Перкинс
Дата премьеры неизвестна
Из всех хоррормейкеров новой волны Оз Перкинс (сын Энтони, звезды «Психо»), кажется, единственный, кто не воспринимает этот жанр как плацдарм для карьеры в обычной киноиндустрии или повод для упражнений в ретро-стилизациях. Он просто хочет снимать страшное до дрожи кино. Вот и «Собирателя душ» он продвигает не абы как, а с помощью видео-крипипаст на ютюбе, от которых становится всерьез не по себе. Даром, что маньяка-оккультиста по прозвищу Длинноногий в фильме играет Николас Кейдж, из которого иные режиссеры способны извлечь разве что мемы. Вот и думайте.
«Ик» («Ick»), реж. Джозеф Кан
Дата премьеры неизвестна
Джозеф Кан — один из главных клипмейкеров в истории, начинавших с видео для Айс Кьюба и Снупп Догга в 1990-е, сыгравший не последнюю роль во взлете Леди Гаги в нулевые, а ныне экранизирующий самые дорогие фантазии Тейлор Свифт и Ники Минаж. В перерывах между основной работой Кан успевает раз в несколько лет снимать крышесносные жанровые пастиши. «Крутящий момент» показал «Форсажу», где раки зимуют, «Наказание» переиграло «Рика и Морти» в категории самого ироничного фантастического приключения для школьников, а «Bodied» навсегда закрыл тему баттл-рэпа и сатиры на политкорректность в кино. О хорроре про монстра «Ик» известно мало, но можно ожидать, что нечеловеческий темп и сумасшедший монтаж снова взорвут мозг и сожжут глаза повидавшим все на свете жанровым фанатам.
«О, Канада» («Oh Canada»), реж. Пол Шрейдер
Дата премьеры неизвестна
Живой классик Нового Голливуда Пол Шрейдер на старости лет заметно активизировался — речь не только о ежедневных (ежечасных?) скандальных постах в соцсетях, но и о выпуске чуть ли не ежегодных экзистенциальных драм. В новом фильме «О, Канада», впрочем, пойдет речь не об очередном сыче-антигерое с оружием, а об умирающем от старости писателе, в котором угадывается и сам 77-летний режиссер, и его брат Леонард, умерший в 2006 году (писатель из фильма бежал от армейского призыва в Канаду, а Леонард — в Японию). Героя в разных возрастах сыграли Джейкоб Элорди и Ричард Гир — Гир и Шрейдер воссоединились спустя 43 года после «Американского жиголо».
«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд
В российском прокате с 16 мая
Первый фильм инди-студии A24 с блокбастерным бюджетом: «Падение империи» стоило по разным сообщениям 50 или даже 70 миллионов долларов (да, «Всё везде и сразу», несмотря на все пляски с мультивселенными, обошлось в разы дешевле). Знаменитый режиссер-фантаст Алекс Гарленд экранизирует худший страх современных американцев — повторение Гражданской войны, когда от США попытались отсоединиться сепаратистские штаты. Кирстен Данст играет журналистку, ее муж Джесси Племонс — солдата-психопата, и выглядит все это, как обычно и бывает у Гарленда, не только страшно провокационно, но и просто очень страшно — на уровне мурашек от бомбежек, допросов и прямых эфиров.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер
В зарубежном прокате с 24 мая
Джордж Миллер продолжает сгущать кислотные краски, плавить резину и жечь песок в авторской полувековой саге о постапокалиптической Австралии. Пятый фильм расскажет о молодости воительницы Фуриосы (после Шарлиз Терон роль досталась Ане Тейлор-Джой), но все знают, что сюжет в этих фильмах про бесконечные погони и сражения не главное. Некоторая проблема для Миллера сейчас состоит в том, что после «Дороги ярости» выше прыгать внутри жанра уже некуда, так что есть смысл слегка умерить ожидания.
«Империя» («L’Empire»), реж. Брюно Дюмон
Во французском прокате с 13 марта
Сиквел, которого никто не ждал, но который нельзя пропускать. Деревенские сыщики-идиоты из «Малыша Кенкена» возвращаются, чтобы противостоять полномасштабному инопланетному вторжению (оно началось еще в «Кенкене и инопланетянах») с не менее идиотическим императором во главе армии. Спешите насладиться безумием (чего только стоит кадр из трейлера с битвой на лазерных мечах посреди провинциального пейзажа), пока слетевшего с катушек режиссера никто не остановил.
«Слухи» («Rumours»), реж. Гай Маддин
Дата премьеры неизвестна
Канадский сюрреалист-ретроман Гай Маддин снимает что‑то вроде вольного, осовремененного ремейка «Сказки» Александра Сокурова. Участники саммита G7 теряются во время прогулки в лесу. Самый неожиданный поворот — не абсурдный сюжет, похожий на дурной сон (у Маддина всегда так), а беспрецедентно звездный (по меркам режиссера) актерский состав. Мировых лидеров играют, среди прочих, Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, а также Чарльз Дэнс из «Игры престолов» и Златко Бурич из «Треугольника печали».
«Народный Джокер» («The People’s Joker»), реж. Вера Дрю
В американском прокате с 5 апреля
В 2024 году на экраны выйдет «Джокер-2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в роли Харли Квинн. Но этот бездушный голливудский блокбастер про душевно больного революционера — не единственный фильм про Джокера, который нас ждет. Комедийная монтажерка Вера Дрю («О кино», «Кто есть Америка?») соорудила при помощи анимации, дипфейков, любительских домашних съемок и актеров, найденных по объявлению в интернете, свой собственный неофициальный (и нелегальный) фильм про Джокера с собой же в главной роли. Пранк зашел слишком далеко: в какой‑то момент к актерскому ансамблю присоединились звезды в диапазоне от комика Тима Хайдерека до Боба Одеркерка, а премьеру на фестивале в Торонто сорвали юристы медиакорпораций. Критики, которым удалось посмотреть премьеру, остались в восторге — сообщается, что это не только более трушный «Джокер», но и трогательная автобиографическая история о борьбе с гендерной дисфорией.
«Микки 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо
Дата премьеры неизвестна
Пон Чжун Хо выиграл «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» за сатирических «Паразитов», но давние фанаты в курсе, что собаку он съел именно на сайфае («Вторжение динозавра», «Сквозь снег» и «Окча»). Поэтому возвращение Пона в жанр с фильмом «Микки 17» не может не радовать, даже если завязка звучит подозрительно похожей на «Луну 2112»: Роберт Паттинсон играет умирающих и рождающихся клонов одного и того же космонавта, занятого колонизацией далекой ледяной планеты. Так или иначе, не захватывать и не удивлять этот режиссер физически не умеет — даже если удивляет зрителей не сюжетом, а чистым ремеслом.
«В космосе» («Spaceman»), реж. Юхан Ренк
С 1 марта на Netflix
Самый неожиданный поворот в карьере Адама Сэндлера со времен «Неограненных алмазов»: насупленный режиссер «Чернобыля» Юхан Рэнк снимет (траги)комика в роли астронавта, который заводит дружбу с космическим арахнидом. Только на первый взгляд все это звучит как дичь и неоправданный художественный риск: на самом деле причудливая фантастика — не новинка для Рэнка, снимавшего поздние клипы Дэвида Боуи, а глубокое экзистенциальное одиночество — вообще-то один из центральных мотивов в фильмографии великого артиста Сэндлера.
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
Дата премьеры неизвестна
Тот случай, когда кино можно окрестить легендарным еще до премьеры. Режиссер «Крестного отца» посреди пенсии вдруг решил продать виноградники и вложить сотню миллионов личных долларов в экранизацию своего старого научно-фантастического сценария. После этого съемки масштабной антиутопии, населенной звездами в диапазоне от Адама Драйвера, Обри Плазы и Шайи ЛаБафа до Дастина Хоффмана и Джона Войта (да, вплоть до ряда «закенселенных» артистов), и правда состоялись вопреки всем прогнозам. Разве что прямо посреди производства режиссер уволил художника-постановщика и всю команду мастеров визуальных эффектов, сославшись на необходимость реструктуризации бюджета. Ну а теперь 84-летний Фрэнсис Форд Коппола зарегистрировался в соцсетях и продвигает грядущий фильм с такой непосредственностью, как будто речь о новом влоге или рилзе, а не одном из самых амбициозных проектов в истории Голливуда. Все-таки в легендарное время мы живем!
«Код» («The Code»), реж. Юджин Котляренко
Дата премьеры неизвестна
Никто так не озабочен эволюцией кинематографа в эпоху тиктока и твитча, как режиссер Юджин Котляренко. В соцсетях он публикует свою «новейшую теорию кино», включающие соображения о том, что мозг в постинтернет-эпоху «натренирован воспринимать изображения и текст исключительно вместе», а скроллинг-де должен стать главным приемом монтажа. Больше всего впечатляет то, что Котляренко обещает подкрепить все свои изыскания на практике: прошлый его фильм — спродюсированный Дрейком «Отрыв» — был триллером о стримере-психопате, а теперь он снял мелодраму об отношениях инфлюэнсеров в эпоху постиронии и пандемии. Блоги сообщали, что в роли скейтера-инфлюэнсера должен был сниматься Шайя ЛаБаф, но тот якобы покинул проект из‑за «непрофессионализма режиссера». Вполне вероятно, что эта история могла быть очередной уткой-мистификацией, ведь подход Котляренко к режиссуре всегда был отчасти сопряжен с искусством пранкерства. Как бы то ни было, вторая звезда фильма — знаменитая подкастерка-провокаторша Даша Некрасова — дошла до финишной прямой съемок.
«Тяжелая правда» («Hard Truths»), реж. Майк Ли
Дата премьеры неизвестна
Препарировать современность так, чтобы всем было больно, способны не только постироничные режиссеры-миллениалы. «Реалист кухонной раковины» Майк Ли никогда не терял стальной хватки в том, что касается улавливания духа времени (и не надо его путать с социальным эксплуататором-графоманом Кеном Лоучем). Чего только стоили его прошлые безжалостные байопики самой злословной девушки из вашего твиттер-фида («Жизнь прекрасна», 1990) и самого потерянного двачера из друзей в VK («Обнаженные», 1993). Тем отраднее, что в прошлом году Ли снял не просто свой первый за шесть лет фильм, а первую за полтора десятилетия картину о современности. По слухам, речь пойдет о темнокожей семье в Англии эпохи пандемии.
«Жар-птица», реж. Роман Михайлов
Дата премьеры неизвестна
Самый продуктивный кинофрешмен Роман Михайлов выпустил в прошлом году аж четыре непохожих бэнгера (от линчианского «Отпуска в октябре» до честного пионерского «Поедем с тобой в Макао»), но все равно клянется, что в этом году по-настоящему удивит. Про новый фильм «Жар-птица» Михайлов категорически отказывается (и запрещает коллегам — см. пост из его телеграм-канала) сообщать какие‑либо подробности. Но все равно мы безумно заинтригованы — ведь в нашем интервью Михайлов говорил, что специально для этого фильма изобрел совершенно новый киноязык.
«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино
В зарубежном прокате с 26 апреля
Режиссер «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино продолжает упоительно красиво показывать на экране все виды запрещенных в России человеческих отношений. В «Претендентах» речь пойдет о теннисистке (Зендая), которая вступает в связь сразу с двумя разносчиками воды (Джош О’Коннор и Майк Файст). Спустя годы эти самые разносчики, ставшие теннисистами, сами сразятся на корте — градус сексуального напряжения зашкаливает уже на постере.
И это мы еще ничего не сказали про «Квира» — экранизацию Уильяма Берроуза про писателя (Дэниел Крэйг), который находит молодого любовника в Мехико-сити 1940-х. Ее Гуаданьино тоже успел снять в прошлом году.
«Властелин колец: Война рохирримов» («The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim»), реж. Кэндзи Камияма
В зарубежном прокате с 13 декабря
Вы, наверное, не в курсе, но студия Warner сняла и готовит выпустить в прокат новый фильм по «Властелину колец»: после того как Amazon купил права на сериалы про Средиземье, у этой киностудии все равно остаются права на полнометражные экранизации. Да, новый «Властелин колец» — не игровое кино, а анимация (в кресле режиссера — Кэндзи Камияма, снявший трехмерного «Призрака в доспехах»). Да, сюжет этого фанфика высосан из пальца, точнее — из приложений Толкина в конце романа. И да, основная мотивация студии Warner — вероятно, не допустить истечения авторских прав. Но все равно мрачное аниме по величайшей фэнтези-вселенной, да еще и с Брайаном Коксом и Мирандой Отто (из оригинальной трилогии) на озвучке, звучит крайне заманчиво.
«Колдуны!» («Wizards!»), реж. Дэвид Мишо
Дата премьеры неизвестна
Дэвид Мишо прославился насупленными криминальными драмами и душными шекспировскими экранизациями, поэтому не все в курсе, что он остроумный сатирик. Он написал сценарий недооцененной экранизации «Уловки-22» и сам снял что‑то вроде современной версии «Уловки-22» — «Машину войны» с Брэдом Питтом. Но даже после этого никто не ждал от Мишо его следующего фильма — похабную стоунер-комедию, в которой лоботрясы Пит Дэвидсон и Франц Роговски находят сумку с кэшем, а потом под дулом пистолета едят дерьмо. Возможно, это будет первый фильм Мишо, в котором объединится его страсть к смешному и тяга к ужасному — было бы идеально.
«Легенда об Очи» («The Legend of Ochi»), реж. Исайя Саксон
Дата премьеры неизвестна
Исайя Саксон — вероятно, самый неординарный режиссер в мире, еще не снявший полный метр. Его клипы и короткометражки, сочетающие осязаемые, как будто кто‑то слепил миры Миядзаки из пластилина, фэнтези-пейзажи и живых героев лучше один раз увидеть — например, можно начать с клипа Бьорк «Wanderlust», занявшего седьмое место в нашем топе ее видеографии. Неудивительно, что в киносказке Саксона, снятой на студии A24, сыграли ведущие голливудские актеры (Уиллем Дефо, Финн Вулфхард, Эмили Уотсон) — знающим людям ясно, что это будет что‑то совершенно невиданное.
«Берд» («Bird»), реж. Андреа Арнольд
Дата премьеры неизвестна
Неореалистка Андреа Арнольд раз в несколько лет снимает одну и ту же мелодраму о бедной девушке и роковом красавце из низов. И каждый раз выходит слишком сладкое и романтичное кино, чтобы считываться как предостережение от опасной жизни. Вероятно, одна из причин в том, что на мужскую роль Арнольд умудряется всякий раз утвердить самого желанного актера момента: в «Аквариуме» 2009 года это был Майкл Фассбендер, в «Американской милашке» (2016) — Шайя ЛаБаф. А теперь вот в кадре щеголяет Барри Кеоган, из‑за одного образа которого (гопническая кепочка, тату от щек до пят) многие будут готовы сразу же стать в очередь за билетом (и будут правы).
«Красотки в бегах» («Drive Away Dolls»), реж. Итан Коэн
В зарубежном прокате с 23 февраля
После распада режиссерского дуэта братьев Коэн выяснилось, кто у них за что отвечал. Джоэл доказал свою страсть к высокому слогу, поэтическому пафосу и вычурной стилизации ультрадушным «Макбетом». А теперь вот Итан демонстрирует своими «Красотками в бегах» (синопсис после такого названия, считай, излишен), насколько всю дорогу обожал легкие ироничные палп-фикшны, от которых даже у Тарантино и Ричи сведет скулы. Очевидно, что по отдельности братья не способны гениально комбинировать свои сильные стороны (хорошая новость в том, что, кажется, они уже готовы воссоединиться). Но все равно наш выбор — не безжизненный скульптор Джоэл, а развлекательный беллетрист Итан.
«Аргайл: Супершпион» («Argylle»), реж. Мэттью Вон
В зарубежном прокате с 1 февраля
Мэтью Вон все еще самый изобретательный и стильный экшн-режиссер в Голливуде, пускай его шпионский китч эпохи Первой мировой «King’s Man: Начало» оценили не все (а мы оценили). Его грядущий стриминговый блокбастер «Аргайл: Супершпион» — это тоже шпионский китч, но еще более аляповатого, пародийного вида. Завязка подозрительно напоминает «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок: здесь тоже пересекаются пути писательницы (Брайс Даллас Ховард) и супергероя из ее книг (Генри Кэвилл с умопомрачительным начесом). На втором плане засветятся и Брайан Крэнстон, и Сэмюэль Л.Джексон, и рестлер Джон Сина, и певица Дуа Липа, однако главная здесь звезда — все-таки Вон. Точнее, его яркие находки в постановке зрелищных сцен.