24 самых ожидаемых фильма 2024 года

Никто так не озабочен эволюцией кинематографа в эпоху тиктока и твитча, как режиссер Юджин Котляренко. В соцсетях он публикует свою «новейшую теорию кино», включающие соображения о том, что мозг в постинтернет-эпоху «натренирован воспринимать изображения и текст исключительно вместе», а скроллинг-де должен стать главным приемом монтажа. Больше всего впечатляет то, что Котляренко обещает подкрепить все свои изыскания на практике: прошлый его фильм — спродюсированный Дрейком «Отрыв» — был триллером о стримере-психопате, а теперь он снял мелодраму об отношениях инфлюэнсеров в эпоху постиронии и пандемии. Блоги сообщали, что в роли скейтера-инфлюэнсера должен был сниматься Шайя ЛаБаф, но тот якобы покинул проект из‑за «непрофессионализма режиссера». Вполне вероятно, что эта история могла быть очередной уткой-мистификацией, ведь подход Котляренко к режиссуре всегда был отчасти сопряжен с искусством пранкерства. Как бы то ни было, вторая звезда фильма — знаменитая подкастерка-провокаторша Даша Некрасова — дошла до финишной прямой съемок.