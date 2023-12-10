Как «Доктор Кто» возвращает магию старых сезонов и почему его (снова) пора начать смотреть

Для фанатов сериала чуть ли не более важным событием, чем возвращение Дэвида Теннанта, стал камбек шоураннера Расселла Т.Дэвиса, перезапускавшего сериал в нулевые. При этом Дэвис (или РТД, как его называют фанаты) вернулся не только ради спешлов, но и следующих сезонов. И это действительно чудесная новость, ведь уж РТД точно знает, что нужно делать с «Доктором Кто». Это сейчас мы воспринимаем сериал как столп британской (и без пяти минут мировой) поп-культуры, но в 2005 году все было не так однозначно. Дэвису хватило не только запала, чтобы воскресить закрытый в далеком 1989 году сериал, но и наглости слегка поколдовать над бессмертной формулой. Это при РТД Доктор помолодел, стал носить кеды и кожанку, а не шарф и шляпу. Тогда же, в нулевые, он обрел травматическую предысторию, связанную с уничтожением родной планеты, а суперзлодей сериала Мастер приобрел черты трикстера.