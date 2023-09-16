В 2001 году сборная Американского СамоаАмериканское Самоа — невключённая неорганизованная территория США в южной части Тихого океана. Население — 51 504 человека. Не путать с независимым государством Самоа, также располагающимся на островах архипелага Самоа. вписала свое имя в футбольную историю, проиграв с неслыханным счетом 0:31 австралийцам (в отборочном матче к очередному Чемпионату мира), и осела на последней строчке рейтинга сборных ФИФА. Десять лет спустя опытного, но несговорчивого тренера Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) увольняют с работы в США. После этого ему поступает интересное предложение — возглавить сборную Американского Самоа, которая мечтает если не выиграть матч, то хотя бы забить кому‑нибудь гол.
Свой новыйНа самом деле «Следующий гол — победный» был снят еще до фильма Вайтити «Тор: Любовь и гром», но релиз откладывался из‑за пандемии и пересъемок, связанных с заменой актера Арми Хаммера, обвиненного в сексуализированном насилии. фильм Тайка Вайтити представил в Торонто со свойственной ему эксцентричностью. Пообещав, что в «Голе» никто не умрет, и отлупив объявленный символом империализма микрофон, Вайтити вспомнил, как посмотрел одноименную документальную ленту и решил «исказить правду — ради нее и смотрите документалку!». Посмотреть док и впрямь стоит: о футболе снимают не так много приличных фильмов, а история о худшей сборной мира оказывается куда увлекательнее, чем ее синопсис.
Поначалу Вайтити особо не мудрит. Прилежно повторяет за документалистамиРежиссеры одноименного документального фильма «Следующий гол — победный» Майк Бретт и Стив Джеймисон в картине Вайтити выступили в качестве продюсеров. стартовую нарезку тех самых трех десятков голов и показывает отчаяние в глазах пропустившего их вратаря. Поднимает темы религии и гармонии, которые для островитян важнее правил. Однако всю драму первоисточника новый фильм сводит к минимуму. Вайтити умалчивает о разрушительных для острова последствиях цунами и о том, что выбраться с Самоа можно только одним путем: вступив в ряды армии США. В свою очередь большое личное горе Ронгена, выведенное в документалке сразу на первый план, здесь припасено как откровение для перерыва в решающем матче. Сразу после этого спортивная комедия выходит на типичную голливудскую финишную прямую. Впрочем, нас об этом сразу предупредили, так что вернемся к искаженной правде.
Она такова: «Следующий гол — победный» — это более-менее «Крутые виражи» плюс «Тед Лассо». То есть нам параллельно рассказывают историю прекрасных неудачников и роман (пере)воспитания. А еще в этой комедии есть очень смешные моменты: от уморительного риффа на тему пяти стадий принятия горя до сцены вербовки новых футболистов, резкая кульминация которой заставила одну половину фестивальной аудитории ахнуть, а другую — расхохотаться.
Любимый режиссером неполиткорректный юмор в прошлый разВ «Кролике Джоджо», комедии о холокосте, сам режиссер, напомним, сыграл Гитлера. Позже российский прокат картины, открывавшей Московский еврейский кинофестиваль, был отменен. принес сценарный «Оскар» и гран-при фестиваля в Торонто. Как тогда объяснить, что у «Гола», наследующего тот же комедийный метод, на Rotten Tomatoes и Metacritic баллы сильно ниже?
Не славящийся комедийным даром Фассбендер тут предстает, во-первых, блондином, а, во-вторых, вспыльчивым дисфункциональным алкоголиком. Один из лучших актеров своего поколения, как обычно, щеголяет широким артистическим диапазоном (от ярости до чувствительности), но тут он немного ни к месту. Это довольно двухмерная и вообще не драматическая роль, а свою способность к юмору персонаж Фассбендера выражает только в вольных пересказах монологов из «Заложницы» и «Каждого воскресенья».
В роли бывшей жены Ронгена еще более неуютно смотрится Элизабет Мосс, которой тут категорически нечего играть. Поэтому фильм сосредотачивается на отношениях тренера и Джайи Саелуа — фаафафинеВ полинезийской культуре так называется третий гендер. и первой в истории небинарной футболистки, принимавшей участие в отборе к Чемпионату мира среди мужчин. Эволюция этих отношений придает фильму тот самый эмоциональный вес, от которого Вайтити так старательно отшучивается.
В этом кроется главная проблема «Гола». Он полтора часа высмеивает жанровые клише спортивных драм, чтобы в финале, вдоволь поржав над наивными островитянами, переврать ход кульминационного матча с участием реальной сборной Американского Самоа. И все равно ее долгожданным голам аплодировал весь зал. В этом смысле «Гол» — жизнеутверждающий апгрейд «Кролика Джоджо», в котором нет Гитлера и (почти) никто не умирает.