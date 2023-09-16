Поначалу Вайтити особо не мудрит. Прилежно повторяет за документалистамиРежиссеры одноименного документального фильма «Следующий гол — победный» Майк Бретт и Стив Джеймисон в картине Вайтити выступили в качестве продюсеров. стартовую нарезку тех самых трех десятков голов и показывает отчаяние в глазах пропустившего их вратаря. Поднимает темы религии и гармонии, которые для островитян важнее правил. Однако всю драму первоисточника новый фильм сводит к минимуму. Вайтити умалчивает о разрушительных для острова последствиях цунами и о том, что выбраться с Самоа можно только одним путем: вступив в ряды армии США. В свою очередь большое личное горе Ронгена, выведенное в документалке сразу на первый план, здесь припасено как откровение для перерыва в решающем матче. Сразу после этого спортивная комедия выходит на типичную голливудскую финишную прямую. Впрочем, нас об этом сразу предупредили, так что вернемся к искаженной правде.