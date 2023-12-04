13 сериалов зимы, которые и правда стоит ждать: от «Настоящего детектива» до «Аватара»

Кто в титрах

Американцы как никогда жадно увлечены азиатской культурой: стоит только пройтись еще раз по списку на этой странице или, например, вспомнить недавнего «Голубоглазого самурая» от «Нетфликса». «Сёгун», опять же, сделан американцами (шоураннеры — создатель «По ту сторону» Джастин Маркс и его жена Рейчел Кондо) для американской аудитории по мотивам англоязычного романа. Но кто знает, может и это чудо самый что ни на есть настоящий японец Хидэо Кодзима позже окрестит лучшей тямбарой 2024 года.