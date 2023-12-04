13 сериалов зимы, которые и правда стоит ждать: от «Настоящего детектива» до «Аватара»

«Сны Алисы»
7 декабря, Premier
Мистика. Но не подсознательная твинпиксовская, а наша — пионерско-прямолинейная.
Девочка из закрытого военного городка, погребенного под снегом, видит страшные вещие сны про мертвых подростков. От хмурых взрослых поддержки едва ли можно ждать, поэтому Алиса решает сбежать из дома.
Пилот сериала, который показывали еще в 2021 году на престижнейшем фестивале Canneseries, поставил Андрей Джунковский («Лучше, чем люди»), но остальной сезон снимал уже его постоянный оператор Илья Овсенев (эстетика чем‑то напоминает раннего Бекмамбетова — и это комплимент). Удалось ли им не просто сгустить черные краски, а наполнить очередной российский Твин Пикс хотя бы десятой долей чистого человеческого обаяния и привлекательности (недооцененный аспект в триллерах и детективах) — вопрос открытый.
«Отчет о буйстве духов» («Yu Yu Hakusho»)
14 декабря, Netflix
Японская экранизация манги в жанре сёнен — боевого фэнтези для мальчиков. В кои-то веки такую экранизацию выпускают не на внутреннем рынке, а на мировую аудиторию «Нетфликса».
Школьный хулиган, погибший в аварии, с легкой руки японского Аида оказывается назначен на должность загробного сыщика, расследующего преступления демонов. Но почему‑то все расследования заканчиваются не обвинительной речью в духе Пуаро, а очень длинными рукопашными драками с суперспособностями в духе «Драконьего жемчуга».
Имена японских режиссеров и сценаристов, специализирующихся на подростковых фильмах и сериалах, вряд ли что‑то сообщат читателю. Но, возможно, кто‑то помнит оригинальное сёнен-аниме «Отчет о буйстве духов», выходившее между дуболомной классикой «Драконий жемчуг» и постмодернистским переосмыслением жанра в лице «Ван-Писа». Подход японцев будет интересно сравнить с подходом американцев, снимавших недавний ремейк «Ван-Писа»: пока что выглядит так, что бюджетом «Нетфликс» их не обделил, но авторам недостает веселья и хорошего дневного освещения, чтобы продавать зрителям дичь вроде злодея-якудза с маленьким компьютерным человечком на плече.
«Существо из Кёнсона» («Gyeongseong Creature»)
22 декабря, Netflix
По-корейски ураганная смесь из нуара, исторической драмы и хоррора с гигантским монстром.
Весна 1945-го, Кёнсон (Сеул) в последние дни Японской империи. Богач (Пак Со-джун из популярных дорам «Что случилось с секретарём Ким?» и «Отряда Хваран») объединяет усилия с сыщицей (Хан Со-хи из «Я знаю, но…» и «Во имя мести»), чтобы расследовать пропажи людей. Улики заводят их в секретный госпиталь с монстром в палате.
Режиссер Чон Дон-юн уже снимал хитовые дорамы в жанрах на любой вкус: от нуара «Подсудимый» до ромкома «Я псих, но это нормально». Посмотрим, получится ли у него исторический хоррор о монстре.
«Братья Сунь» («The Brothers Sun»)
4 января, Netflix
Американская криминальная комедия с азиатским акцентом. То есть с оглядкой на недавние хиты в диапазоне от «Все везде и сразу» до «Грызни».
Тайбэйский бандит прилетает в Лос-Анджелес, чтобы защитить маму (Мишель Йео) и младшего брата от убийц своего отца. Юмор в том, что мама тут еще злее и боеспособнее, чем сын, — даром, что ее играет звезда гонконгских боевиков Йео.
Шоураннер-дебютант Байрон У и — внезапно — постоянный соавтор Райана Мерфи Брэд Фалчук (со-создатель «Американской истории ужасов» и «Хор»). Конвейерный контракт Мерфи и «Нетфликса» в этом году закончился (но он продолжит продюсировать новые сезоны тру-краймов «Хранитель» и «Монстр»), а аналогичный контракт Фалчука только начинается.
«Эхо» («Echo»)
10 января, Disney+
Спин-офф спин-оффа «Мстителей», который внезапно оказывается брутальным уличным боевиком с вайбами Чарльза Бронсона и Мартина Скорсезе, который даже нетфликсовского «Сорвиголову» заставляет смотреться, как детский мультик. Серьезно, просто посмотрите этот трейлер — чуть ли не самый лихо смонтированный в этом году.
Просто представьте себе «Убийц цветочной луны» с несколькими (не)значительными отличиями. Оклахома не 1920-х, а 2020-х. Героиня — коренная американка из племени Чокто, а не Осейджей. И она не смиренно умирает от абьюза, а встает на тропу войны, чтобы отомстить гангстеру-обидчику (Винсент Д’Онофрио в роли Амбала с повязкой на глазу во многом смотрится страшнее Де Ниро в очках).
Можно понять тех зрителей, который поставил крест на бесконечно расширяющейся, невзирая на падающий спрос, киновселенной «Марвел». Но шоураннерка Марион Дэйр, ранее работавшая с Винсом Гиллиганом над «Лучше звоните Солу», показывает, что даже тут возможны неожиданности — если вооружиться неожиданным креативным подходом.
«Криминальное прошлое» («Criminal Record»)
10 января, Apple TV+
Ревизионистский детектив. Главный подозреваемый — не сам преступник, а коррупция и институциональный расизм, мешающие его поимке.
Прожженный ветеран (Питер Капальди в первой сериальной роли со времен «Доктора Кто») и горячая голова в его подчинении (Куш Джамбо) грызутся во время повторного расследования давнего убийства, по которому уже вынесен приговор.
Шоураннер — не особо приметный британский драматург Пол Рутман (сериалы «Ближайший родственник», «Индийское лето»). Поэтому признаем, что главный аттракцион здесь — все-таки большой артист Капальди.
«Настоящий детектив: Ночная страна» («True Detective: Night Country»)
14 января, HBO
Беспросветный, обледеневший нуар без единого лучика солнца.
Север Аляски, полярная ночь. Восемь ученых пропадают без следа с арктической станции. Циничная зрелая сыщица (Джоди Фостер) и ее злая молодая напарница (Кали Рейс) берутся за страшное расследование. Это вам не «Фарго»!
Первый за пять лет сезон «Настоящего детектива» — что‑то вроде перезапуска сериала-альманаха. В титрах больше нет пижона Ника Пиццолатто, который когда‑то своим витиеватым неонуаром всех восхитил и так же быстро утомил. Зато кресло визионера заняла хоррормейкерка Исса Лопес («Тигры не боятся»): она написала и поставила все шесть эпизодов нового сезона. Звучит соблазнительно — в том числе тот факт, что сезон лаконичнее, чем обычно.
«Властелины воздуха» («Masters of the Air»)
26 января, Apple TV+
Масштабнейший военный блокбастер с 9-часовым хронометражем и бюджетом в четверть миллиарда долларов, снятый по новомодной логике для малых экранов. После «1917» и «На Западном фронте без перемен» стало казаться, что в тренде бессмысленные и беспощадные ужасы мировых войн, но Голливуд поспешил напомнить, что превращать в большое зрелище военный героизм он переставать не планирует.
В «Братьях по оружию» это были десантники, в «Тихом океане» — морские пехотинцы, а во «Властелинах воздуха» от тех же продюсеров (среди них Стивен Спилберг и Том Хэнкс) — бравые американские летчики. Все три сериала основаны на нон-фикшене, поэтому стоит ждать очень жизненной драматургии с внезапными потерями и незаслуженными победами.
Почти половину сезона снял Кэри Фукунага («Не время умирать»), из узнаваемых лиц в гигантском ансамбле — Остин «Элвис» Батлер, Барри «Джокер» Кеоган и Шути «Доктор Кто» Гатва. Шоураннер — Джон Орлофф, начинавший как один из сценаристов легендарных «Братьев по оружию».
«Экспаты» («Expats»)
26 января, Amazon Prime Video
Аккуратная, если не сказать прилизанная, драма, основанная на современном американском романе. Хейтеры скажут — мыло с претензией, а благодарные зрительницы — что это редкое развлечение для интеллигентных взрослых.
В современном Гонконге пересекаются пути трех привилегированных, но по-разному несчастных американок: беззаботной выпускницы вуза, бездельничающей домохозяйки и горюющей многодетной матери.
Это авторский проект сандэнсовской фаворитки Лулу Ван («Прощание»). В одной из главных ролей (и в кресле продюсерки) — Николь Кидман. Полнометражную предфинальную серию (пятую из шести), целиком посвященную второплановой филиппинской прислуге, поющей между работой хиты Кэти Перри, уже показали на фестивале в Торонто, и американские критики остались в восторге (до этого сериал успели заочно обвинить в неуместности на фоне гонконгских протестов).
«Мистер и миссис Смит» («Mr. & Mrs. Smith»)
2 февраля, Amazon Prime Video
Шпионский ромком.
Муж и жена, работающие киллерами, внезапно узнают о тайной жизни друг друга. Если вы обожаете оригинальный фильм 2005 года, имейте в виду, что в сериальном ремейки сюжет обещает быть серьезно переосмыслен.
Вместо Брэда Питта — рэпер и комик Дональд Гловер («Атланта»). Вместо Анджелины Джоли — создательница сериала «4лен» Майя Эрскин, в 30 лет игравшая школьницу. Нельзя точно предсказать, женятся ли они после съемок, как их предшественники. Но учитывая, что синопсис обещает, что им придется «работать вместе», а не охотится друг на друга, градус сексуального напряжения в кадре рискует сильно упасть.
«Месье Спейд» («Monsieur Spade»)
14 января, AMC
Классический «круто сваренный» детектив.
Спустя двадцать лет после событий «Мальтийского сокола» частный детектив Сэм Спейд наслаждается заслуженным отдыхом на юге Франции. Все меняется, когда в монастыре по соседству кто‑то жестоко убивает сразу шесть монахинь.
Неожиданный сиквел «Мальтийского сокола», не имеющий литературной первоосновы, — полностью авторский проект Скотта Фрэнка (режиссер и сценарист всех серий «Хода королевы»). Клайву Оуэну так и не суждено было сыграть Джеймса Бонда, но знаменитый сыщик Сэм Спейд — идеальная альтернатива. Ведь невозмутимость этого артиста всегда была немного пугающей — его харизма и правда ближе к Хамфри Богарту, чем к шалопаю Шону Коннери.
«Аватар: Легенда об Аанге» («Avatar: The Last Airbender»)
22 февраля, Netflix
Ремейк ремейка американского фэнтези-мультсериала, неприлично сильно вдохновленного японским фэнтези-аниме. Словом, полностью закономерное явление в эру культуры бесконечных ремиксов.
Подростки размораживают из льдины веселого мальчика, обладающего пугающими суперспособностями. Вместе они хотят остановить войну, в которой сражаются другие воины, управляющие огнем, водой, воздухом и землей. Если вы взрослели в нулевые, то дальше вы и сами все знаете, но от этого не становится менее интересно.
Это не авторский, а дорогой корпоративный проект. В титрах — сплошь дебютанты и телеремесленники средней руки. С одной стороны, это гарантирует, что перевираний оригинала в духе Шьямалана ждать не нужно, а с другой — как будто убивает интригу и снижает потенциальный верхний порог зрелищности. А ведь после «Ван-Писа» планка боевого фэнтези для мальчиков задана высоко!
«Сёгун» («Shogun»)
27 февраля, FX/Hulu
Самурайский боевик с минимальными вкраплениями японского языка.
Пути английского моряка, японского лорда-сёгуна и таинственной самурайки пересекаются в Японии XVII века, опекаемой португальцами. В основе сериала — одноименный роман-эпопея, вдохновленный биографией Уильяма Адамса, ставшего правой рукой сёгуна Токугавы Иэясу.
Американцы как никогда жадно увлечены азиатской культурой: стоит только пройтись еще раз по списку на этой странице или, например, вспомнить недавнего «Голубоглазого самурая» от «Нетфликса». «Сёгун», опять же, сделан американцами (шоураннеры — создатель «По ту сторону» Джастин Маркс и его жена Рейчел Кондо) для американской аудитории по мотивам англоязычного романа. Но кто знает, может и это чудо самый что ни на есть настоящий японец Хидэо Кодзима позже окрестит лучшей тямбарой 2024 года.
«Хильда», финальный сезон (7 декабря, Netflix)
«Букины», легасиквел (18 декабря, ТНТ)
«Перси Джексон и Олимпийцы», ребут (20 декабря, Disney+)
«Доктор Кто», рождественский спешл (25 декабря, BBC One/Disney+)
«Шаман Кинг: Цветы», легасиквел (10 января, TV Tokyo)
«Синий экзорцист», 3-й сезон (январь, Crunchyroll)
«Ходячие мертвецы: Выжившие», спин-офф (25 февраля, AMC)