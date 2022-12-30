Лучшие фильмы 2022 года: выбор кинокритиков

«Остров пропавших девчонок» («Island of Lost Girls»), реж. Энн-Мари и Брайан Шмидт

Нежный и солнечный фильм о трех сестрах, сбежавших из детдома, чтобы их не разлучили. И оказавшихся в водовороте событий, напоминающих «Капитана Фантастика», «Моану», «Проект Флорида» и «Королевство полной луны». А когда узнаешь, что маленькие девочки — настоящие сестры, а по-диснеевски захватывающий фильм сняли их папа и мама, и вовсе теряешь дар речи.