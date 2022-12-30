Реклама
Итоги-2022

Лучшие фильмы 2022 года: выбор кинокритиков

Подготовил:
Денис Виленкин
Редактор:
Евгений Ткачев
Сегодня в 18:30
Подводим киноитоги года. 31 кинокритик поделился с «Афишей Daily» своей десяткой любимых фильмов. Победителей общего списка можно узнать внизу материала.

Зара Абдуллаева

«Искусство кино»

«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Без медведей» («Khers nist»), реж. Джафар Панахи
«Фабельманы» («The Fablemans»), реж. Стивен Спилберг
«Королевство. Исход» («Riget»), реж. Ларс фон Триер
«Мучения на островах» («Tourment sur les îles»), реж. Альберт Серра
«Целиком и полностью» («Bones and All»), реж. Лука Гуаданьино
«Наводка», реж. Вячеслав Федоров
«Экспресс», реж. Руслан Братов
«Рядом», реж. Тамара Дондурей
«Алиса не может ждать», реж. Наталия Мещанинова
Подробности по теме
«Банши Инишерина»: лучший фильм Венецианского кинофестиваля, который нам не понравился

Вадим Богданов

Intermedia

01
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
02
«Варяг» («The Northman»), реж. Роберт Эггерс
03
«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
04
«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
05
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
06
«Аполлон-10 ½: ребенок космического века» («Apollo 10 ½»), реж. Ричард Линклейтер
07
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
08
«Все, что дышит» («All That Breathes»), реж. Шонак Сен
09
«Вулкан любви» («Fire of Love»), реж. Сара Доса
10
«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), реж. Джордж Миллер
Подробности по теме
Дель Торо против Земекиса: чей «Пиноккио» лучше?

Андрей Василенко

Куратор фонда V-A-C и «ГЭС-2»

01
«Кома» («Coma»), реж. Бертран Бонелло
02
«Брат во всем», реж. Александр Золотухин
03
«Фильм писательницы» («Soseolgaui yeonghwa»), реж. Хон Сан Су
04
«Мучения на островах» («Tourment sur les îles»), реж. Альберт Серра
05
«Пойдем, я отведу тебя» («Viens je t’emmène»), реж. Ален Гироди
06
«Камешки» («Koozhangal»), реж. П.С.Винотрадж
07
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
08
Антология SADA (regroup)

См. подробнее

Подробности по теме
Что смотреть в сети: новый Линклейтер, новый Апатоу и хоррор про съемки порно

Денис Виленкин

SRSLY, «Афиша Daily»

01
«История моей жены» («A feleségem története»), реж. Ильдико Эньеди
02
«Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ
03
«Дон Жуан» («Don Juan»), реж. Серж Бозон
04
«Гран Жете» («Grand Jeté»), реж. Изабель Штевер
05
«Скорая» («Ambulance»), реж. Майкл Бэй
06
«Перл» («Pearl»), реж. Тай Уэст
07
«Личная жизнь» («Love Life»), реж. Кодзи Фукада
08
«Кома» («Coma»), реж. Бертран Бонелло
09
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
10
«Пара» («A Couple»), реж. Фредерик Уайзман
Подробности по теме
«Блондинка» vs «Перл»: страшное кино про сходящих с ума девушек

Василий Говердовский

Afisha.ru, «Афиша Daily»

«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
«Бэтмен» («The Batman»), реж. Мэтт Ривз
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
«Последствия» («The Fallout») реж. Меган Парк
«Скорая» («Ambulance»), реж. Майкл Бэй
«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), реж. Джордж Миллер
«Фабельманы» («The Fabelmans»), реж. Стивен Спилберг
«Х» («X»), реж Тай Уэст
«Элвис» («Elvis»), реж. Баз Лурманн
«Я краснею» («Turning Red»), реж. Доми Ши
Подробности по теме
Майкл, бей: как 2022 год перезарядил жанр боевика и при чем здесь три буквы R

Кира Голубева

«Кинопоиск»

«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
«Время Армагеддона» («Armageddon Time»), реж. Джеймс Грей
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Возвращение в Сеул» («Retour à Séoul»), реж. Дави Чоу
«Все везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once»), реж. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт
«Перл» («Pearl»), реж. Тай Уэст
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
«Остров меланхолии» («Blue Island»), реж. Чан Цзэ Вун
«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
Подробности по теме
«Все везде и сразу»: инди-экшен про мультивселенную, затыкающий за пояс «Матрицу» и Marvel

Сергей Дешин

Куратор программы «Каро.Арт»

01
«Мучения на островах» («Tourment sur les îles»), реж. Альберт Серра
02
«Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ
03
«Сказка», реж. Александр Сокуров
04
«Фильм писательницы» («Soseolgaui yeonghwa»), реж. Хон Сан Су
05
«Темные очки» («Occhiali neri»), реж. Дарио Ардженто
06
«Сядь за руль моей машины» («Doraibu mai ka»), реж. Рюсукэ Хамагути
07
«Безумный ангел Пиноккио», реж. Борис Юхананов
08
«Одеяние из драгоценных камней» («Robe of Gems»), реж. Наталия Лопес
09
«Цветы из человеческой плоти» («Human Flowers of Flesh»), реж. Хелена Уиттманн
10
«Фальшивомонетчик» («Flag Day»), реж. Шон Пенн
Подробности по теме
Два бесстыдных арт-хоррора: «Темные очки» Ардженто и «Извержение вкуса» Стрикланда

Антон Долин*

Meduza**

«Мариуполис-2» («Mariupolis 2»), реж. Мантас Кведаравичюс
«Естественная история разрушения» («The Natural History of Destruction»), реж. Сергей Лозница
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Тори и Локита» («Tori et Lokita»), реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны
«Без медведей» («Khers nist»), реж. Джафар Панахи
«Большие змеи Улли-Кале», реж. Алексей Федорченко
«ЭАМИ» («EAMI»), реж. Пас Энсина
«Алькаррас» («Alcarràs»), реж. Карла Симон

* Объявлен в России иностранным агентом.

** Meduza признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.

Подробности по теме
«Большие змеи» и реквием по Балабанову: что показали на фестивале «Послание к человеку»?

Ярослав Забалуев

Lenta.ru, «Москвич Mag»

«Эннио. Маэстро» («Ennio»), реж. Джузеппе Торнаторе
«Фабельманы» («The Fabelmans»), реж. Стивен Спилберг
«Сувенир: Часть 2» («The Souvenir: Part II»)/«Вечная дочь» («The Eternal Daughter»), реж. Джоанна Хогг
«Ужасающий-2» («Terrifier 2»), реж. Дэмиен Леоне
«Студия 666» («Studio 666»), реж. БиДжи МакДоннелл
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
«X» («X»)/«Перл» («Pearl»), реж. Тай Уэст
«Фабиан: Полет в пропасть» («Fabian oder Der Gang vor die Hunde»), реж. Доминик Граф
«Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» («Beavis and Butt-Head Do the Universe»), реж. Майк Джадж
«Чип и Дейл спешат на помощь» («Chip 'n' Dale: Rescue Rangers»), реж. Акива Шаффер
Подробности по теме
«Сувенир: Часть 2» — великая метамелодрама нашего времени, умная и душераздирающая

Станислав Зельвенский

«Кинопоиск»

01
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
02
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
03
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
04
«Сядь за руль моей машины» («Doraibu mai ka»), реж. Рюсукэ Хамагути
05
«Топ Ган: Мэверик» («Top Gun: Maverick»), реж. Джозеф Косински
06
«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), реж. Дэвид Кроненберг
07
«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
08
«Аполлон-10 ½: ребенок космического века» («Apollo 10 ½»), реж. Ричард Линклейтер
09
«После Янга» («After Yang»), реж. Когонада
10
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
Подробности по теме
«Тар» против «Тельца»: закенселленная Кейт Бланшетт и эмо-мудак MGK в антибайопиках года

Аксинья Ильина

«Искусство кино»

«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
«Ты не будешь в одиночестве» («You Won’t Be Alone»), реж. Горан Столевски
«Корсаж» («Corsage»), реж. Мари Кройцер
«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Рубен Эстлунд
«Накануне», реж. Алиса Ерохина
«Марсель, ракушка в ботинках» («Marcel the Shell with Shoes On»), реж. Дин Флейшер-Кэмп
«Близко» («Close»), реж. Лукас Донт
«Мара», реж. Саша Кулак
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
«Преступница Эмили» («Emily the Criminal»), реж. Джон Паттон Форд
Подробности по теме
Что смотреть в сети: 7 новых картин о чудо-женщинах, оказывающихся круче и умнее мужчин

Василий Корецкий

«Кинопоиск»

01
«Экспресс», реж. Руслан Братов
02
«Худший человек на свете» («Verdens verste menneske»), реж. Йоаким Триер
03
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
04
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
05
«На тебе сошелся клином белый свет», реж. Игорь Поплаухин
06
«Варвар» («Barbarian»), реж. Зак Креггер
07
«Время Армагеддона» («Armageddon Time»), реж. Джеймс Грей
08
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
09
«Ирма Веп» («Irma Vep»), Оливье Ассайяс
Подробности по теме
Актер Лев Зулькарнаев — о дебютной роли в «Экспрессе», букмекерских конторах и поэзии

Никита Лаврецкий

«Афиша Daily»

«Alan Resnick’s Enterings» был бы на первом месте, если бы не был короткометражным.

01
«Все везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once»), реж. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт
02
«Телец» («Taurus»), реж. Тим Саттон
03
«Острая палка» («Sharp Stick»), реж. Лена Данэм
04
«Сказка», реж. Александр Сокуров
05
«Лулу и Бриггс» («Dog»), реж. Рид Кэролайн и Ченнинг Татум
06
«Род мужской» («Men»), реж. Алекс Гарленд
07
«Человек в пещере» («Man in Cave»), реж. Internet Historian
08
«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
09
«Аполлон-10 ½: ребенок космического века» («Apollo 10 ½»), реж. Ричард Линклейтер
10
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
Подробности по теме
10 лучших фильмов 2022 года: выбор Никиты Лаврецкого

Лидия Маслова

«Фонтанка»

01
«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), реж. Дэвид Кроненберг
02
«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Рубен Эстлунд
03
«Все прошло хорошо» («Tout s’est bien passé»), реж. Франсуа Озон
04
«Штурм», реж. Адильхан Ержанов
05
«Голиаф», реж. Адильхан Ержанов
06
«По-мужски», реж. Максим Кулагин
07
«Экспресс», реж. Руслан Братов
08
«Подельники», реж. Евгений Григорьев
09
«Оторви и выбрось», реж. Кирилл Соколов
10
«Темные очки» («Occhiali neri»), реж. Дарио Ардженто
Подробности по теме
Новые «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга хороши, но старые — еще лучше

Егор Москвитин

«Правила жизни»

01
«Остров пропавших девчонок» («Island of Lost Girls»), реж. Энн-Мари и Брайан Шмидт

Нежный и солнечный фильм о трех сестрах, сбежавших из детдома, чтобы их не разлучили. И оказавшихся в водовороте событий, напоминающих «Капитана Фантастика», «Моану», «Проект Флорида» и «Королевство полной луны». А когда узнаешь, что маленькие девочки — настоящие сестры, а по-диснеевски захватывающий фильм сняли их папа и мама, и вовсе теряешь дар речи.

02
«Песня любви» («A Love Song»), реж. Макс Уокер-Силверман

Лучшая версия «Земли кочевников» — кантри-баллада о старике и старухе, доме на колесах, костре у озера и вечной любви.

03
«Сверхъестественное. Знаки» («Something in the Dirt»), реж. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед

DIY-кино, празднующее безграничность фантазии человека. И докладывающее, что фильмы надо снимать с друзьями.

04
«Все везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once»), реж. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт

Лучший супергеройский флик этого года (ведь «Майор Гром: Трудное детство» выходит 1 января).

05
«Хищники» («As bestas»), реж. Родриго Сорогойен

136-минутная драма, которая держит в напряжении, словно отборный хоррор. Мрачная история о том, как зарождаются и взрываются конфликты соседей.

06
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук

У настоящего детектива возникло любовное настроение — и из этого родился упоительно чувственный корейский фильм.

07
«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), реж. Джордж Миллер

Сказка сказок — и единственный доступный нам арт-блокбастер этого года.

08
«Пассажиры ночи» («Les passagers de la nuit»), реж. Микаэль Эр

Семейная сага с масштабом и интонацией «Москва слезам не верит» — но в Париже и с Джо Дассеном.

09
«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Рубен Эстлунд

«Не смотрите наверх» этого года.

10
«Голиаф», реж. Адильхан Ержанов

«Левиафан» с верой в победу.

Подробности по теме
«Сверхъестественное. Знаки»: странный сайфай, который мы ждем из «Сандэнса»

Борис Нелепо

Куратор

01
«Клипмейкеры», реж. Григорий Константинопольский
02
«Пойдем, я отведу тебя» («Viens, je t’emmène»), реж. Ален Гироди
03
«Сказка для старых», реж. Роман Михайлов/«Сказка», реж. Александр Сокуров
04
«Скорая» («Ambulance»), реж. Майкл Бэй
05
«Свидание в Минске», реж. Никита Лаврецкий
06
«Боулинг Сатурн» («Bowling Saturne»), Патрисия Мазюи
07
«Кафка для детей» («Kafka for Kids»), реж. Рои Розен
08
«Топ Ган: Мэверик» («Top Gun: Maverick»), реж. Джозеф Косински
09
«Лулу и Бриггс» («Dog»), реж. Рид Кэролайн и Ченнинг Татум
10
«Чудаки навсегда» («Jackass Forever»), реж. Джефф Тремейн
Подробности по теме
«Клипмейкеры» Григория Константинопольского: восемь с половиной (уже не долларов)

Роман Неловкин

«Афиша Daily»

«Исповедь» («Mass»), реж. Фрэн Кранц
«Стац: Инструменты успеха» («Stutz»), реж. Джона Хилл
«Комета Хаппера» («Happer’s Comet»), реж. Тайлер Таормина
«Долгая прогулка» («Bor Mi Vanh Chark»), реж. Мэтти До
«Клон» («Dual»), реж. Райли Стернс
«После Янга» («After Yang»), реж. Когонада
«Дикая кошка» («Wildcat»), реж. Тревор Фрост и Мелисса Леш
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
«Все везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once»), реж. Дэн Кван и Дэниел Шайнерт
«Соединенные Штаты Америки» («The United States of America»), реж. Джеймс Беннинг
Подробности по теме
Драма, триллер и вечеринка года: подводим итоги в новом списке фильмов для малых экранов

Андрей Плахов

Кинокритик

«Прощай, Леонора» («Leonora addio»), реж. Паоло Тавиани
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Целиком и полностью» («Bones and All»), реж. Лука Гуаданьино
«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Рубен Эстлунд
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
«Проповедь рыбе» («Baliqlara xütbe»), реж. Хилал Байдаров
«Естественная история разрушения» («The Narural History of Destruction»), реж. Сергей Лозница
«Такое лето» («Un été comme ça»), реж. Дени Коте
«Где» («Xing zhe he chu»), реж. Цай Минлян
Подробности по теме
Новые российские фильмы, похожие на сны: Сталин в аду, братки в сказке, горе-рэпер на ТВ

Василий Покровский

«Афиша Daily»

01
«Лакричная пицца» («Licorice Pizza»), реж. Пол Томас Андерсон
02
«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
03
«Аполлон-10 ½: ребенок космического века» («Apollo 10 ½»), реж. Ричард Линклейтер
04
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
05
«Элвис» («Elvis»), реж. Баз Лурманн
06
«Мы отправимся на всемирную выставку» («We’re All Going to the World’s Fair»), реж. Джейн Шенбрун
07
«Скинамаринк» («Skinamarink»), реж. Кайл Эдвард Болл
08
«Ужасающий-2» («Terrifier 2»), реж. Дэмиен Леоне
09
«Трагедия Макбета» («The Tragedy of Macbeth»), реж. Джоэл Коэн
10
«Уэнделл и Уайлд» («Wendell and Wild»), реж. Генри Селик
Подробности по теме
Мокрые места: «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона как гимн юной легкости

Зинаида Пронченко

«Коммерсант»

«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Целиком и полностью» («Bones and All»), реж. Лука Гуаданьино
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
«Римини» («Rimini»), реж. Ульрих Зайдль
«Таинственное убийство» («La nuit du 12»), реж. Доминик Молль
«Лакричная пицца» («Licorice Pizza»), реж. Пол Томас Андерсон
«Экспресс», реж. Руслан Братов
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
«Невероятно, но факт» («Incroyable mais vrai»), реж. Кантен Дюпье
«Мучения на островах» («Tourment sur les îles»), реж. Альберт Серра
Подробности по теме
«Решение уйти» Пак Чхан Ука: любовное настроение (с пистолетами)

Станислав Ф.Ростоцкий

«Коммерсант»

01
«Эннио. Маэстро» («Ennio»), реж. Джузеппе Торнаторе
02
«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), реж. Дэвид Кроненберг
03
«Топ Ган: Мэверик» («Top Gun: Maverick»), реж. Джозеф Косински
04
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
05
«Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ
06
«Сверхъестественное. Знаки» («Something in the Dirt»), реж. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед
07
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
08
«Уховертка» («Earwig»), реж. Люсиль Хаджихалилович
09
«Чип и Дейл спешат на помощь» («Chip 'n' Dale: Rescue Rangers»), реж. Акива Шаффер
10
«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
Подробности по теме
(Не)ребут «Чипа и Дейла»: самые яркие поп-культурные отсылки, которые вы могли не заметить

Денис Рузаев

Lenta.ru

«Собор» («The Cathedral»), реж. Рики Д’Амброуз
«Благословение» («Benediction»), реж. Теренс Дэвис
«Перемотай и включай» («Rewind & Play»), реж. Ален Гоми
«До пятницы, Робинзон» («À vendredi, Robinson»), реж. Митра Фарахани
«Песня любви» («A Love Song»), реж. Макс Уокер-Силверман
«Амстердам» («Amsterdam»), реж. Дэвид О.Расселл
«Прощай, Леонора» («Leonora addio»), реж. Паоло Тавиани
«Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ
«Звезды в полдень» («Stars at Noon»), реж. Клер Дени
«Моя воображаемая страна» («Mi país imaginario»), реж. Патрисио Гусман
Подробности по теме
Что смотреть дома: Кристиан Бейл в фарсе, Флоренс Пью в готике и другие большие новинки

Вадим Рутковский

CoolConnections

Десятка — из double bill, пяти «сдвоенных сеансов»

«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Рубен Эстлунд/«Черный телефон» («The Black Phone»), реж. Скотт Дерриксон

Два фильма, которые не совсем то, чем кажутся. «Треугольник печали» — спрятанный за маской сатиры великий и уморительный роман о человеческих отношениях. «Черный телефон», безусловно, хоррор, но больше — фильм Жана Кокто, который приснился Тобу Хуперу, который приснился Сергею Соловьеву.

«Штурм»/«Голиаф», реж. Адильхан Ержанов

Два фильма любимейшего Адильхана Ержанова. «Штурм» о возможности консолидации и победы обычных смешных людей — трагически оптимистичен. «Голиаф» о мести — комически безысходен.

«Аполлон-10 ½: ребенок космического века» («Apollo 10 ½»), реж. Ричард Линклейтер/«Вечно молодые» («Les Amandiers»), реж. Валерия Бруни-Тедески

Два ностальгических шедевра. Из Нового Света — про космос. Из Старого — про театр Патриса Шеро, но в целом тоже про космос.

«Горечь» («Ku bei»), реж. Роб Джаббаз/«Корабль в Пусан» («Neukdaesanyang»), реж. Ким Хон Сон

Два рекордсмена кровопролития: мрачнейшая и гиперактуальная по настроению «Горечь» и чистый адреналиновый аттракцион «Корабль в Пусан».

«Лето 1989», реж. Владимир Козлов/«Свидание в Минске», реж. Никита Лаврецкий

Два абсолютно независимых проекта режиссеров-одиночек из Беларуси; оба — при всей несхожести — эпичны и интимны одновременно.

Подробности по теме
«Треугольник печали» и еще 16 острых сатир на современное общество, которые стоит увидеть

Алексей Свирский

«Позерша («Poser»), реж. Ной Диксон и Ори Сегев
«Метаморфозы» («Metamorphosis»), реж. Алекс Смут
«Регистратор» («Dashcam»), реж. Роб Сэвидж
«Наблюдающий» («Watcher»), реж. Хлоя Окуно
«Клон» («Dual»), реж. Райли Стернс
«Звезды в полдень» («Stars at Noon»), реж. Клер Дени
«Грязный рай» («After Blue»), реж. Бертран Мандико
«Твари божьи» («God’s Creatures»), реж. Сэла Дэвис и Анна Роуз Холмер
«Матриарх» («Matriarch»), реж. Бен Стайнер
«Что видел Джосая» («What Josiah Saw»), реж. Винсент Грашо
Подробности по теме
«Клон»: жестокая комедия абсурда о двойниках и неизлечимом одиночестве (уже в прокате)

Василий Степанов

«Сеанс»

«Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
«Время Армагеддона» («Armageddon Time»), реж. Джеймс Грей
«Марсель, ракушка в ботинках» («Marcel the Shell with Shoes On»), реж. Дин Флейшер-Кэмп
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), реж. Дэвид Кроненберг
«Как спасти мертвого друга», реж. Маруся Сыроечковская
«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
Подробности по теме
Что смотреть в сети: хоррор про пластику, комедия про комиксы, сюр с ледяными зубами

Анна Стрельчук

Doxa, Opium Philosophie

01
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
02
«Перл» («Pearl»), реж. Тай Уэст
03
«Вечная дочь» («The Eternal Daughter»), реж. Джоанна Хогг
04
«X» («X»), реж. Тай Уэст
05
«Целиком и полностью» («Bones and All»), реж. Лука Гуаданьино
06
«Вся красота и кровопролитие» («All the Beauty and the Bloodshed»), реж. Лора Пойтрас
07
«Когда исчезнут волны» («When the Waves Are Gone»), реж. Лав Диас
08
«Без медведей» («Khers nist»), реж. Джафар Панахи
09
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
10
«Королевство. Исход» («Riget»), реж. Ларс фон Триер
Подробности по теме
Беспечный едок: каннибалы, поцелуи и Тимоте Шаламе в хорроре «Целиком и полностью»

Евгений Ткачев

«Афиша Daily», Afisha.ru

«RRR: Рядом ревет революция» («RRR»), реж. С.С.Раджамули
«Аватар: Путь воды» («Avatar: The Way of Water»), реж. Джеймс Кэмерон
«Красная ракета» («Red Rocket»), реж. Шон Бейкер
«Лакричная пицца» («Licorice Pizza»), реж. Пол Томас Андерсон
«Преступница Эмили» («Emily the Criminal»), реж. Джон Паттон Форд
«Развод в стиле кунг-фу» («Kung Fu Zohra»»), реж. Мабрук Эль Мехри
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
«Следующий выход» («Next Exit»), реж. Мали Элфман
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
«Топ Ган: Мэверик» («Top Gun: Maverick»), реж. Джозеф Косински
Подробности по теме
13 любимых хорроров 2022 года: выбор Евгения Ткачева

Стас Тыркин

Программный директор кинотеатра «Художественный»

«Невероятно, но факт» («Incroyable mais vrai»), реж. Кантен Дюпье
«Жена Чайковского», реж. Кирилл Серебренников
«Убийца „Святой паук“» («Holy Spider»), реж. Али Аббаси
«Тар» («Tár»), реж. Тодд Филд
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), реж. Али Аббаси
«Вера» («Vera»), реж. Тицца Кови и Райнер Фриммель
«Вся красота и кровопролитие» («All the Beauty and the Bloodshed»), реж. Лора Пойтрас
«КУ», реж. Резо Гигинеишвили
«Ковбой из Копенгагена» («Copenhagen Cowboy»), реж. Николас Виндинг Рефн
Подробности по теме
Пародия на «Довод»: Зинаида Пронченко — о ковид-фильме Кантена Дюпье «Невероятно, но факт»

Антон Фомочкин

SRSLY, «Кино-ТВ»

01
«Брат и сестра» («Frère et soeur»), реж. Арно Деплешен
02
«Вечно молодые («Les Amandiers»), реж. Валерия Бруни-Тедески
03
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пид
04
«Амстердам» («Amsterdam»), реж. Дэвид О.Расселл
05
«Кома» («Coma»), реж. Бертран Бонелло
06
«Элвис» («Elvis»), реж. Баз Лурманн
07
«Пассажиры ночи» («Les passagers de la nuit»), реж. Микаэль Эр
08
«Звезды в полдень» («The Stars at Noon»), реж. Клер Дени
09
«Перл» («Pearl»), реж. Тай Уэст
10
«В конце концов добравшись до моря» («Yagate Umi e to Todoku»), реж. Рютаро Накагава
Подробности по теме
Джордан Пил снова снял будущую классику. Но почему его «Нет» может вам не понравиться?

Вероника Хлебникова-Бруни

«Сеанс»

«Скарлет» («L’envol»), реж. Пьетро Марчелло
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Без медведей» («Khers nist»), реж. Джафар Панахи
«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
«Вера» («Vera»), реж. Тицца Кови и Райнер Фриммель
«Голиаф», реж. Адильхан Ержанов
«Младший брат» («Un petit frère»), реж. Леонор Серрай
«Мучения на островах» («Tourment sur les îles»), реж. Альберт Серра
«Появление» («Showing Up»), реж. Келли Рейхардт
«Пиноккио Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Pinocchio»), реж. Гильермо дель Торо
Подробности по теме
«Голиаф» Адильхана Ержанова: казахстанский неовестерн про бандитов у власти

Юлия Шагельман

«Коммерсант»

«Лакричная пицца» («Licorice Pizza»), реж. Пол Томас Андерсон
«Трагедия Макбета» («The Tragedy of Macbeth»), реж. Джоэл Коэн
«Чип и Дейл спешат на помощь» («Chip 'n' Dale: Rescue Rangers»), реж. Акива Шаффер
«Главная роль» («Competencia official»), реж. Мариано Кон и Гастон Дюпра
«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), реж. Джордж Миллер
«Решение уйти» («Hyeeojil gyeolsim»), реж. Пак Чхан Ук
«Банши Инишерина» («The Banshees of Inisherin»), реж. Мартин МакДона
«Фабельманы» («The Fablemans»), реж. Стивен Спилберг
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
«Элвис» («Elvis»), реж. Баз Лурманн
Подробности по теме
Думаете, Спилберг сдулся? Его новый фильм «Фабельманы» доказывает, что это не так!

Пятерка лидеров

«Банши Инишерина»

12 голосов

«Нет»

9 голосов

«Решение уйти»

8 голосов

«Солнце мое»

7 голосов

«Треугольник печали», «Сказка», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Тар», «RRR: Рядом ревет революция»

6 голосов

расскажите друзьям
теги
Минюст РоссииКоммерсант
люди
Наталья МещаниноваМартин МакдонаГильермо дель ТороДжордан ПилАлександр Сокуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»