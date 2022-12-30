Лучшие фильмы 2022 года: выбор кинокритиков

Зара Абдуллаева
«Искусство кино»
Вадим Богданов
Intermedia
Андрей Василенко
Куратор фонда V-A-C и «ГЭС-2»
Денис Виленкин
SRSLY, «Афиша Daily»
Василий Говердовский
Afisha.ru, «Афиша Daily»
Кира Голубева
«Кинопоиск»
Сергей Дешин
Куратор программы «Каро.Арт»
Антон Долин*
Meduza**
* Объявлен в России иностранным агентом.
** Meduza признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.
Ярослав Забалуев
Lenta.ru, «Москвич Mag»
Станислав Зельвенский
«Кинопоиск»
Аксинья Ильина
«Искусство кино»
Василий Корецкий
«Кинопоиск»
Никита Лаврецкий
«Афиша Daily»
Лидия Маслова
«Фонтанка»
Егор Москвитин
«Правила жизни»
Нежный и солнечный фильм о трех сестрах, сбежавших из детдома, чтобы их не разлучили. И оказавшихся в водовороте событий, напоминающих «Капитана Фантастика», «Моану», «Проект Флорида» и «Королевство полной луны». А когда узнаешь, что маленькие девочки — настоящие сестры, а по-диснеевски захватывающий фильм сняли их папа и мама, и вовсе теряешь дар речи.
Лучшая версия «Земли кочевников» — кантри-баллада о старике и старухе, доме на колесах, костре у озера и вечной любви.
DIY-кино, празднующее безграничность фантазии человека. И докладывающее, что фильмы надо снимать с друзьями.
Лучший супергеройский флик этого года (ведь «Майор Гром: Трудное детство» выходит 1 января).
136-минутная драма, которая держит в напряжении, словно отборный хоррор. Мрачная история о том, как зарождаются и взрываются конфликты соседей.
У настоящего детектива возникло любовное настроение — и из этого родился упоительно чувственный корейский фильм.
Сказка сказок — и единственный доступный нам арт-блокбастер этого года.
Семейная сага с масштабом и интонацией «Москва слезам не верит» — но в Париже и с Джо Дассеном.
Борис Нелепо
Куратор
Роман Неловкин
«Афиша Daily»
Андрей Плахов
Кинокритик
Василий Покровский
«Афиша Daily»
Зинаида Пронченко
«Коммерсант»
Станислав Ф.Ростоцкий
«Коммерсант»
Денис Рузаев
Lenta.ru
Вадим Рутковский
CoolConnections
Десятка — из double bill, пяти «сдвоенных сеансов»
Два фильма, которые не совсем то, чем кажутся. «Треугольник печали» — спрятанный за маской сатиры великий и уморительный роман о человеческих отношениях. «Черный телефон», безусловно, хоррор, но больше — фильм Жана Кокто, который приснился Тобу Хуперу, который приснился Сергею Соловьеву.
Два фильма любимейшего Адильхана Ержанова. «Штурм» о возможности консолидации и победы обычных смешных людей — трагически оптимистичен. «Голиаф» о мести — комически безысходен.
Два ностальгических шедевра. Из Нового Света — про космос. Из Старого — про театр Патриса Шеро, но в целом тоже про космос.
Два рекордсмена кровопролития: мрачнейшая и гиперактуальная по настроению «Горечь» и чистый адреналиновый аттракцион «Корабль в Пусан».
Два абсолютно независимых проекта режиссеров-одиночек из Беларуси; оба — при всей несхожести — эпичны и интимны одновременно.
Алексей Свирский
Василий Степанов
«Сеанс»
Анна Стрельчук
Doxa, Opium Philosophie
Евгений Ткачев
«Афиша Daily», Afisha.ru
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»
Антон Фомочкин
SRSLY, «Кино-ТВ»
Вероника Хлебникова-Бруни
«Сеанс»
Юлия Шагельман
«Коммерсант»
Пятерка лидеров
«Банши Инишерина»
12 голосов
«Нет»
9 голосов
«Решение уйти»
8 голосов
«Солнце мое»
7 голосов
«Треугольник печали», «Сказка», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Тар», «RRR: Рядом ревет революция»
6 голосов