Дель Торо против Земекиса: чей «Пиноккио» лучше?

Проблема в том, что «Полярный экспресс», «Беовульф» и «Рождественская история» привели к победе Земекиса-технаря над Земекисом-рассказчиком. В 2010-х у режиссера было несколько попыток вернуться в большое кино, но ни одна из них не дотянулась до уровня хотя бы «Романа с камнем». Его игровой ремейк классической диснеевской анимации «Пиноккио» — и вовсе сборник всех худших черт Земекиса-постановщика. Даже талисман режиссера не спасает: несчастный Том Хэнкс в роли кукольника Джеппетто проводит весь фильм практически без живых партнеров на фоне зеленой простыни. Всего таланта актера не хватает, чтобы лишить каждое свое появление в «Пиноккио» вайба советского телеспектакля за сотню миллионов долларов.