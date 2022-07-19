В городе Риме одна за другой гибнут женщины из эскорта, причем расправы происходят по сценарию, хорошо знакомому по прежним фильмам Ардженто . Сперва режиссер показывает героинь без одежды с клиентами, наслаждаясь каждым дюймом их тел, а потом подвергает атаке в лучших традициях итальянского джалло и американских слешеров: перерезанное струной горло, фонтаны крови, последние вздохи полуобнаженной груди, дикие крики. Но с одной из жертв у маньяка выходит осечка: высокомерной красавице Диане (Иления Пасторелли) удается сбежать от психа в черном комбинезоне и белом фургоне. Правда, в результате автомобильной погони (снятой, кажется, с оглядкой на «Доказательство смерти» Тарантино), она теряет зрение и таранит автомобиль с китайской семьей. Родители умирают, а мальчик в итоге становится другом Дианы. Еще ей выдают собаку-поводыря. Теперь ребенок, овчарка и девушка должны остановить убийцу, который, словно Терминатор, убивает всех на своем пути. Дарио Ардженто бросает против него даже свою дочь Азию — но безрезультатно. И все это — с актерской игрой, операторской работой и музыкальным беспределом точь-в-точь как в треш-хоррорах 1970-х .

Итальянка здесь опекает китайского ребенка, потому что проблема «белого спасителя» европейского классика не волнует. Камера постоянно объективирует героиню Пасторелли — и в этот момент понимаешь, почему режиссер (по слухам) положил глаз на Стейси Мартин и почему та отказалась от роли. «Темные очки» — фильм, наслаждающийся беспомощностью ослепшей красавицы и предвкушающий ужасы, которые ждут ее в темноте. Наконец, в сценарии есть шутки, которые вполне попадают под определение «эйблизм». Один из двух сыщиков приходит к гениальному выводу: «В ее квартире не горит свет. Она не дома». Напарница-начальница одергивает его: «Это потому, что она слепая».

А с другой стороны, Ардженто попадает в ситуацию стендапера, который шутит над темой, не связанной с его личной болью, — но всегда может защититься тем, что занимается сатирой на привилегированное большинство . И тогда предыдущий абзац этой рецензии превращается из критики в комплимент. Это не итальянка спасает китайского мальчика, а он воспитывает ее. Это не режиссер любуется обнаженной женщиной в темных очках, а зритель не проходит проверку на вшивость: неслучайно один из клиентов секс-работницы говорит, что ему нравится ее слепота, ведь теперь он может перестать стесняться себя и своих желаний. И наконец, пресловутые шутки про инвалидность лишь указывают на ту дискриминацию, которая существует по эту сторону экрана.