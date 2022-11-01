«Большие змеи» и реквием по Балабанову: что показали на фестивале «Послание к человеку»?

На закрытии меж тем показали фильм-портрет «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус (в прокате — с 8 декабря) про самого народного режиссера постсоветской России, дух которого незримо витал над фестивалем и Питером. Все дело в том, что параллельно с «Посланием к человеку» в Северной столице проходила (и проходит) выставка-путешествие «Балабанов» в «Севкабеле». Она очень похожа на постоянную экспозицию «Ельцин-центра», не только потому что оформлена схожим образом (это тоже гид по минувшей эпохе), но и потому что фильмы Балабанова представляют собой такой же слепок времени, как и правление первого президента России. Кстати, как и в «Ельцин-центре», на выставке можно найти видеокассеты — кажется, из частной коллекции режиссера. Среди них внимательный глаз сразу наткнется на «Звездный десант» Пола Верхувена — пожалуй, самый актуальный фильм момента.