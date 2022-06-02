Добби из «Гарри Поттера», «Бивис и Баттхед», «Терминатор-2», «Молчание ягнят», «Южный Парк» и «Большой рот», Черный Плащ и мишки Гамми, Пол Радд и Мерил Стрип — рассказываем о самых интересных камео и отсылках в полнометражном перезапуске «Чипа и Дейла».
Даже по первому трейлеру ребута «Чипа и Дейла» было понятно, что его создатели активно заигрывают с поп-культурными отсылками, а сам фильм наполнен камео разного уровня значимости, но реального размаха, кажется, никто не мог представить.
С первых же кадров фильма на зрителя обрушивается шквал знакомых с детства образов, спрятанных в дальнем углу памяти и заваленных ворохом забот современного взрослого человека. Практически каждую секунду на экране происходит что‑то, заставляющее зрителей поражаться дипломатическому таланту создателей и задаваться риторическим вопросом о том, как же им удалось получить разрешение на все это.
Чтобы детально разобрать каждую отсылку в новых «Чипе и Дейле» потребуется не один лонгрид, а целая серия материалов, чтение которой займет гораздо больше времени, чем просмотр самого фильма. Чтобы сэкономить ваше время, мы решили выбрать самые яркие пасхалки, а также те, которые не так‑то просто заметить.
Текст почти полностью состоит из спойлеров. Читать только после просмотра!
Начинается все с традиционной заставки студии Disney. Благодаря лазеру Сладкого Пита, главного злодея фильма, классическое лого «Диснея» в виде замка Золушки превращается в мультиэклектичное строение, в котором прослеживаются черты дворца Султана из «Аладдина», ледяного замка Эльзы из «Холодного сердца» и подводного замка морского царя Тритона из «Русалочки».
Студия «Дисней» любит запрятать где‑нибудь еще один свой знаменитый символ — силуэт головы Микки-Мауса. В нашем случае его можно разглядеть в очертаниях фейерверка, который запускается, когда ракета, направленная в чудовищный аппарат Сладкого Пита по перепрошивке мультяшек, взрывается в ночном небе.
В 1990-х Чип и Дейл, похоже, были заметными персонажами на поп-культурной арене и пользовались громадным успехом — как в нашем мире в виде мультсериала, так и в мультяшном в качестве селебрити. В первые минуты фильма мы видим, какие вечеринки закатывали экранные борцы с преступностью. За диджейским пультом у них работал MC Skat Kat и его партнерша по знаменитому музыкальному видео «Opposites Attract» Пола Абдул.
На танцполе зажигал сам кролик Роджер в компании с тремя поросятами из легендарной диснеевской серии музыкальных короткометражек «Silly Symphonies».
Знаменитое детище Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?» — без сомнения, главный источник вдохновения для новых похождений Чипа и Дейла. Поэтому отсылок к вселенной кролика Роджера здесь хватает. Например, в сцене, где Сладкий Пит выбирает инструмент из своего пыточного набора, среди прочего можно разглядеть пузырек с надписью «DIP». Именно этим смертельно опасным сиропом пользовался судья Рок, главный злодей из «Кролика Роджера» в исполнении Кристофера Ллойда, чтобы стереть мультяшек с лица Земли.
В другой сцене детектив Шпатель, который оказывается весьма грязным копом, подельником Сладкого Пита, трансформирует свою руку в наковальню. Именно таким приемом пользовался и судья Рок в «Кто подставил кролика Роджера?».
В описанной в предыдущем пункте сцене есть еще и жирная отсылка к «Терминатору-2». Детектив Шпатель, способный не только превращать свои конечности в смертельное оружие, но и вообще принимать любую форму, — это явный намек на центрального антагониста второго «Терминатора» — робота-убийцу Т-1000 в исполнении Роберта Патрика.
Даже способ устранения Шпателя, которым воспользовалась молодая сотрудница полиции Лос-Анджелеса Элли Стеклер (КиКи Лейн из недавнего сиквела «Поездки в Америку»), очень похож на то, как был уничтожен Т-1000.
В финале фильма мы видим злодея Сладкого Пита, мутировавшего в монструозного кота-трансформера, в маске Ганнибала Лектера.
Фестиваль Fan-Con, в котором принимает участие Дейл, — это отличный повод насытить фильм всевозможными камео. Помимо очевидных отсылок к диснеевской продукции в виде медведя Балу из «Книги джунглей» и «Чудес на виражах» или подсвечника Люмьера из «Красавицы и чудовища», на конвенции встречаются и довольно неожиданные персонажи.
Например, напротив палатки Дейла в «Ретроаллеи» расположилась марвеловская супергероиня Тигра. В фильме мы видим ее версию из мультсериала «Мстители. Всегда вместе», который продержался всего один сезон и выходил с октября 1999 года по февраль 2000-го. Есть в фильме и гораздо менее заметная отсылка к марвеловской вселенной.
На Fan-Con можно встретить не только анимационных персонажей, но и вполне себе реальных знаменитостей. В одной из сцен Пол Радд рассказывает всем желающим о том, что проект фильма «Человек-муравей» изначально назывался не «Ant-Man», а «Aunt-Man», то есть «Тетушкин человек». Картина должна была рассказать о человеке, харизме которого не может сопротивляться ни одна тетушка.
Также на фестивале собралась целая компания анимационных персонажей, которых в разное время озвучивал Сет Роген: Пумба из провалившегося игрового ребута «Короля Льва», Мастер Богомол из «Кунг-фу Панды» и Б.О.Б. из «Монстры против пришельцев».
Все это неслучайно, и Сет Роген не просто так на пару минут заглянул на съемки новых «Чипа и Дейла». Актер озвучивает правую руку Сладкого Пита — недалекого увальня Боба, гнома-викинга, с помощью которого создатели фильма троллят ранние разработки в области захвата движения и компьютерной графики, в частности, анимационные фильмы Роберта Земекиса периода середины 2000-х.
В толпе зрителей фестиваля можно разглядеть двух мышек, которые отчаянно косплеят принцессу Лею и Кайло Рена из «Звездных войн».
Это не единственный пример анимационного персонажа, изображающего из себя кого‑то другого в новых «Спасателях». Например, в одном из флешбэков из 1990-х Дейл кривляется перед зеркалом, подражая популярному в то время рэперу Эм Си Хаммеру, исполнителю нетленного хита «U Can’t Touch This».
Убегая от преследователей по канализационному тоннелю, Чип и Дейл пытаются сопротивляться подхватившему их зловонному потоку, зацепившись за волосы какой‑то куклы. Но, к сожалению, потенциальной спасительницей оказывается Рапунцель, и ее прядь волос лишь бесконечно размывается.
В русских банях можно разглядеть Скруджа Макдака — персонажа из вселенной «Утиных историй». Дядюшка Билли, Вилли и Дилли занимается своим любимым делом — нырянием в свои сбережения.
Неожиданно в русских банях, помимо дядюшки Скруджа, появляется Рэнди Марш из «Южного Парка». Герой сидит в парилке в компании двух свиней, жалующихся друг другу на проблемы в личной жизни. Вселенную двух бурундуков наводнили отсылки к весьма взрослой телевизионной и кинопродукции.
Рэнди Марш — не единственное камео из взрослых мультсериалов. В одной из сцен в полицейском участке Лос-Анджелеса мелькает детектив Флорес из «Большого рта».
Карьера Мерил Стрип в анимационной вселенной, похоже, переживает не лучшие времена. Только этим можно объяснять, что оскароносная актриса согласилась на участие в проекте гендерного перезапуска «Миссис Даутфайр» — комедии из 1990-х, в которой герой Робина Уилльямса переодевается в пожилую домоправительницу.
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Создатели фильма троллят не только ситуацию в мейнстримовом голливудском кино. Как и в нашей реальности, положение дел в политическом мире мультяшной вселенной тоже не самое радужное. Как еще объяснить тот факт, что Баттхед там не только стал сенатором, но и переизбирается на второй срок.
Добби из «Гарри Поттера». В то время как Баттхед все выше пробирается по служебной лестнице, домашний эльф Добби из вселенной Гарри Поттера явно делает шикарную карьеру в модельном бизнесе после своего освобождения. В сцене, где Чип прогуливается в нуарном настроении по ночным улицам Лос-Анджелеса, на заднем плане можно заметить рекламу Gucci с участием Добби.
В холодильнике Чипа можно разглядеть мороженое «Ледниковый период», замороженный ужин «Looney Tunes» и овощную смесь от Фреона, персонажа «Суперсемейки», озвученного Сэмюэлем Л.Джексоном.
В шкафчике Сладкого Пита в русских банях самые внимательные зрители смогут разглядеть банку орехов с логотипом мультфильма «Моана».
Когда герои попадают в секретную лабораторию Сладкого Пита, на ее стенах они обнаруживают разработки гибридов анимационных персонажей. Например, микс из кота Феликса и Розовой пантеры.
Попав в секретной лаборатории Сладкого Пита внутрь аппарата по перепрошивке мультперсонажей, Чип и Дейл наблюдают за тем, как бы они выглядели, если бы их рисовали создатели «Американского папаши», «Рика и Морти», «Симпсонов», «Шоу Рена и Стимпи» и других мультсериалов.
Когда плененные Сладким Питом мультяшки вырываются на свободу, мы видим результаты таких экспериментов: гибрид Вуди Вудпекера и дружелюбного привидения Каспера, самурай Джек в виде кота, микс Патрика из «Губки Боба» и кого‑то из «Скалы Фрэгглов».
Выбравшись из аппарата, Чип и Дейл видят стену с узнаваемыми (и не очень) частями мультяшек. Среди прочего можно разглядеть перчатку Микки-Мауса, головные уборы смурфов и заглавного героя из «Робин Гуда» 1973 года, нижнюю часть морды Розовой пантеры, шляпу и зонтик сверчка Джимини из «Пиноккио», шлем бельчонка Рокки и многое-многое другое.
Самый старый из ныне активных персонажей «Диснея» — черный кот Пит — появляется в сцене с пиратской съемочной площадкой. Кажется, он единственный мультяшка, который оказался в пиратском видеобизнесе Сладкого Пита по собственной воле. Судя по костюму, он исполняет роль Аладдина. Впервые Пит появился в диснеевских мультфильмах в 1925 году, впоследствии став главным антагонистом вселенной Микки-Мауса. Зрители помнят Пита еще и по сериалу «Гуфи и его команда», где он также является главным злодеем в облике торговца подержанными автомобилями.
Еще один герой воскресных диснеевских показов на постсоветском телевидении — Замми Гамми из «Приключений мишек Гамми», превратившийся в отечественном переводе в колдуна Гамми, появляется на автобусной остановке под конец фильма. Главный мудрец поселения мишек Гамми сидит со смартфоном и стаканчиком кофе в лапах на лавочке с рекламой, предлагающей детективные услуги от Элли Стеклер, которая, похоже, покинула ряды сотрудников правопорядка.
После финальных титров фильма появляется Черный Плащ, еще один телевизионный диснеевский персонаж, знакомый юным постсоветским зрителям по передачам вроде «Уолт Дисней представляет» и «Волшебный мир Диснея», выходившим на двух центральных каналах страны в первой половине 1990-х. Фанаты подзабытого мультперсонажа из вселенной «Утиных историй» полагают, что это неспроста, и Черный Плащ — следующий в очереди на ребут, работа над которым, по слухам, уже началась.