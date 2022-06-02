Добби из «Гарри Поттера», «Бивис и Баттхед», «Терминатор-2», «Молчание ягнят», «Южный Парк» и «Большой рот», Черный Плащ и мишки Гамми, Пол Радд и Мерил Стрип — рассказываем о самых интересных камео и отсылках в полнометражном перезапуске «Чипа и Дейла».

Даже по первому трейлеру ребута «Чипа и Дейла» было понятно, что его создатели активно заигрывают с поп-культурными отсылками, а сам фильм наполнен камео разного уровня значимости, но реального размаха, кажется, никто не мог представить.

Камбэк бурундуков-спасателей буквально разрывает изнутри от неимоверного напора пасхалок, заточенных в оболочке простенького нуарного сюжета.

С первых же кадров фильма на зрителя обрушивается шквал знакомых с детства образов, спрятанных в дальнем углу памяти и заваленных ворохом забот современного взрослого человека. Практически каждую секунду на экране происходит что‑то, заставляющее зрителей поражаться дипломатическому таланту создателей и задаваться риторическим вопросом о том, как же им удалось получить разрешение на все это.

Чтобы детально разобрать каждую отсылку в новых «Чипе и Дейле» потребуется не один лонгрид, а целая серия материалов, чтение которой займет гораздо больше времени, чем просмотр самого фильма. Чтобы сэкономить ваше время, мы решили выбрать самые яркие пасхалки, а также те, которые не так‑то просто заметить.

Текст почти полностью состоит из спойлеров. Читать только после просмотра!

Начинается все с традиционной заставки студии Disney. Благодаря лазеру Сладкого Пита, главного злодея фильма, классическое лого «Диснея» в виде замка Золушки превращается в мультиэклектичное строение, в котором прослеживаются черты дворца Султана из «Аладдина», ледяного замка Эльзы из «Холодного сердца» и подводного замка морского царя Тритона из «Русалочки».

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Студия «Дисней» любит запрятать где‑нибудь еще один свой знаменитый символ — силуэт головы Микки-Мауса. В нашем случае его можно разглядеть в очертаниях фейерверка, который запускается, когда ракета, направленная в чудовищный аппарат Сладкого Пита по перепрошивке мультяшек, взрывается в ночном небе.

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После финальных титров фильма появляется Черный Плащ, еще один телевизионный диснеевский персонаж, знакомый юным постсоветским зрителям по передачам вроде «Уолт Дисней представляет» и «Волшебный мир Диснея», выходившим на двух центральных каналах страны в первой половине 1990-х. Фанаты подзабытого мультперсонажа из вселенной «Утиных историй» полагают, что это неспроста, и Черный Плащ — следующий в очереди на ребут, работа над которым, по слухам, уже началась.

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