Даже по первому трейлеру ребута «Чипа и Дейла» было понятно, что его создатели активно заигрывают с поп-культурными отсылками, а сам фильм наполнен камео разного уровня значимости, но реального размаха, кажется, никто не мог представить .

С первых же кадров фильма на зрителя обрушивается шквал знакомых с детства образов, спрятанных в дальнем углу памяти и заваленных ворохом забот современного взрослого человека. Практически каждую секунду на экране происходит что‑то, заставляющее зрителей поражаться дипломатическому таланту создателей и задаваться риторическим вопросом о том, как же им удалось получить разрешение на все это.

Чтобы детально разобрать каждую отсылку в новых «Чипе и Дейле» потребуется не один лонгрид, а целая серия материалов, чтение которой займет гораздо больше времени, чем просмотр самого фильма. Чтобы сэкономить ваше время, мы решили выбрать самые яркие пасхалки, а также те, которые не так‑то просто заметить.