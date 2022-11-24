«Тар» против «Тельца»: закенселленная Кейт Бланшетт и эмо-мудак MGK в антибайопиках года

Если коротко, то в честности. Да, и Лидия Тар, и Коул — конченые мудаки, отравляющие жизни не только случайно подвернувшихся под руку бедолаг, но и самых близких людей. Однако в том, как это делает герой MGK, нет никакой неоднозначности: он просто надменно пуляет окурок в фаната, выпивает до отключки на виду дочери, сбегает с важной деловой встречи. Макиавеллистские козни и мелодраматические интриги, которые строит Кейт Бланшетт на экране, демонстрируются с такой восторженной детальностью, как будто зрители тоже неминуемо должны быть очарованы этой злодейкой. Пожалуй, даже не будет удивительно, если консерваторы сделают ее своим идолом после бесконечно долгой сцены, где влюбленная в собственный голос Лидия Тар уделывает в дебатах студента — приверженца кенсел-культуры. В целом же парадокс состоит в том, что красивому мудаку, который, не стесняясь, нахрапом сжигает свою жизнь, хочется сопереживать, а красивая мудачка, очень умно и методично закапывающая себя все глубже и глубже, вызывает в первую очередь скуку.