«Клипмейкеры» Григория Константинопольского: восемь с половиной (уже не долларов)

В финале — кинематографичном в том смысле, как это слово понималось непосредственно в девяностых, когда в Россию только пришло западное кино, — четверку героев буквально убирают люди из власти. Они становятся потенциально опасными для чего‑то нового, что только начинает выстраиваться. На календаре, напомним, 1999 год. И тут, помимо прямых политических коннотаций, важно вот еще что: в расстрелянной КГБ машине Константинопольский хоронит не только главных героев (и, что немаловажно, бандитский сегмент ельцинской России, который при всей его отвратительности хотя бы не был в открытую против него и его друзей — ребят, каждый из которых, преследуя свои интересы, прорывался к успеху независимо от движения государства). Григорий Константинопольский хоронит в 1999-м и часть себя той счастливой поры , когда жизнь бурлила с особой яркостью и, несмотря на всякие передряги, казалось, что всегда так и будет, и всем проблемам найдется свое решение. Но последнее оказалось ложной надеждой.