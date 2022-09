«Блондинка» vs «Перл»: страшное кино про сходящих с ума девушек

Некоторые шоты в фильме не отличить от самых известных постановочных кадров с Мэрилин. С кадрами Доминик вообще постоянно играет. Посчитать, сколько раз он меняет их форму и цвет, скачет от возможностей одной рамки кадра к другой, сходу не представляется возможным. На монтаже он изгаляется не меньше. Коллеги заметили член, мелькающий, как в «Бойцовском клубе», 25-м кадром, и навещающий Монро во флешбэках. Доминику нравится пускать пыль в глаза . Один из собеседников спрашивает: «Norma, how did you start?»В переводе с английского «Норма, как вы начинали?». А у нее перед глазами ширинки. Но она же не Бетти Пейдж, ей‑богу.