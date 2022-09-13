«Блондинка» vs «Перл»: страшное кино про сходящих с ума девушек

На Венецианском кинофестивале в конкурсе показали «Блондинку» — сюрреалистический триллер Эндрю Доминика про Мэрилин Монро, а вне конкурса — хоррор-мюзикл «Перл» Тая Уэста, приквел его «X». Денису Виленкину первый фильм не понравился, а второй — очень даже.

«Блондинка» «Blonde»

Норма Джин (Ана де Армас) росла в не самой счастливой семье. Ее мама страдала параноидальной шизофренией и однажды чуть не утопила ребенка в ванной (а потом сожгла дом). Ее папа никогда не навещал семью. Поэтому во взрослом возрасте в каждом новом мужчине Норма, уже взявшая к тому времени псевдоним Мэрилин Монро, искала фигуру отца. А еще Мэрилин очень много страдала и кричала им вслед «Daddy!», как в песне «Fleetwood Mac». Вместе с ней будем страдать и мы. Целых три часа.

Что правда, а что нет в фильме, можно разобраться, прочтя биографию Мэрилин. А это вам, скорее всего, придется сделать, потому что картина поставлена не по мемуарам Монро «Жизнь, рассказанной ею самой», а по фанфику Джойс Кэрол Оутс — иными словами, по плотскому роману-брошюре. Под стать роману и фильм. Строго говоря, это не байопик, а импровизация , свободное размышление на тему от большого автора Эндрю Доминика («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Ограбление казино»), который, как и Алехандро Гонсалес Иньярриту в «Бардо», получил слишком много свободы от «Нетфликса» и теперь на мелочи не разменивается. Хотели невероятное фотографическое сходство Монро и де Армас — получите!

Некоторые шоты в фильме не отличить от самых известных постановочных кадров с Мэрилин. С кадрами Доминик вообще постоянно играет. Посчитать, сколько раз он меняет их форму и цвет, скачет от возможностей одной рамки кадра к другой, сходу не представляется возможным. На монтаже он изгаляется не меньше. Коллеги заметили член, мелькающий, как в «Бойцовском клубе», 25-м кадром, и навещающий Монро во флешбэках. Доминику нравится пускать пыль в глаза . Один из собеседников спрашивает: «Norma, how did you start?»В переводе с английского «Норма, как вы начинали?». А у нее перед глазами ширинки. Но она же не Бетти Пейдж, ей‑богу.

Зачем Доминик заигрывается в авангардный стилек — одному ему известно. Де Армас работает так хорошо, что где‑то через час ее становится жалко. Когда хитровымученные решения заканчиваются, начинает работать тяжелая артиллерия. Кино по большей части состоит из мужских предыханий, горящих домов, длинных кадров с компьютерным эмбрионом и грустных мишек из детства (те, кто ругали Вильнева за деревянную лошадку в «Бегущем по лезвию 2049», вам теперь должно быть стыдно).

Может показаться, что Доминику будто бы скучно двигаться в направлении классического нарративного байопика. Что же, действительно, it’s not about Marilyn!В переводе с английского «Это не про Мэрилин!». Не зря фильм называется абстрактно: «Блондинка». И эта «Блондинка» — попытка деконструировать миф о той самой пятидесятнической секс-мечте, смотрящей на вас с рекламы сигарет, зубной пасты, пылесосов — буквально отовсюду. Однако Доминик так сильно напирает на трагические факты биографии, что с абстракцией у него не складывается вовсе. Впрочем, не стоит отчаиваться. По крайней мере, не каждый день выпадает шанс увидеть, как серьезный режиссер настолько не хочет профукать фильм о легендарной фигуре, что в итоге проваливается с грохотом строительных лесов . Невозможно одновременно вздрочнуть, поплакать и препарировать Монро с помощью Юнга.

1 / 10 Оценка

Дениса Виленкина

«Перл» «Pearl»

Перл (Миа Гот) — красивая девушка с озорными косичками и не менее трагической судьбой, чем у Монро, живет на ферме с властолюбивой матерью (Тэнди Райт) и больным отцом (Мэттью Сандерленд). Когда‑то у нее был муж, но он ушел на войну и подорвался на мине. Теперь у Перл нет ничего, кроме ухода за коровами, домом, отцом — и мечты стать звездой мюзиклов. Вокруг меж тем бушует «испанка» и все ходят в масках.

А вот ответ фильму «Блондинка». Номинально «Перл» — приквел не очень удачного слешера «X» Тая Уэста . OriginИстория происхождения персонажа в комиксах и кино. его главной героини. Хотя и с натяжкой, потому что действие «X» происходит в 1979 году, а в «Перл» — в послевоенные годы. Наверное, будет правильнее предположить, что это просто уэстовская вселенная разрослась настолько, что ее заселили вот такие «жемчужинки»С английского pearl переводится как «жемчужина». в лице актрисы Миа Гот.

Если вы помните первые двадцать минут «Волшебника страны Оз», то знаете, что начало картины Виктора Флеминга было снято в сепии. Тай Уэст предлагает новое прочтение того, как «Technicolor» dream turns into a scary nightmare»В переводе с английского «Техниколоровские грезы превращается в страшный кошмар».. Цвет у него не меняется, но Перл обретает самость и превращается то ли в Дороти из «Страны Оз», то ли в Элли из «Волшебника изумрудного города», то ли в Марию из «Звуков музыки» с топором в руке. Эндрю Доминику на заметку о том, как на самом деле должна работать деконструкция!

Уэст развенчивает грезы сладостного мира классического Голливуда, возводя при этом восхитительный перверсивный театр . Атласные, как белье обои. Атласное платье, которое впоследствии надевает Перл (символ кровавого ритуала обретения самости). Немецкий акцент матери, шелестящий в доме. Томные взгляды фермерки-нимфетки из южного штата.

Важнее всего, конечно, то, как Тай Уэст без стеснения проводит параллель между американским мюзиклом и шизофренией . Все танцуют, потому что это «пляски святого Вита», крайняя степень отражения нарастающей истерии. И, конечно, лицо этой истерии — Миа Лекарство от Здоровья Гот, главная по божественно блаженным. И тут у нее, безусловно, лучшая и мастерски сделанная роль. «Перл» — сапиосексуальный и синефильский фильм: попробуйте не заметить отсылки к «Техасской резне бензопилой» Тоуба Хупера, постер к «Клеопатре» Дж.Гордона Эдвардса и угадать, на какую ленту Перл приходит в кинотеатр. В двух словах: жемчужный хит сезона. А какой у Уэста последний кадр! Разве это не современная классика?