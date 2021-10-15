Токсичные отношения студентки киношколы с зависимым от героина аферистом трагически оборвались. Действительно ли героиня все замечала, но закрывала глаза? Был ли этот интеллигентный и харизматичный молодой человек в реальности дипломатом, как он сам признавался? После этих неприятных событий, показанных в первом «Сувенире» постановщицы Джоанны Хогг , вымышленная режиссерка Джули Харт ( Хонор Суинтон Берн ) решает поставить в качестве дипломного проекта автобиографическую мелодраму под названием… «Сувенир» . Профессоры-мужчины с кафедры сомневаются в способностях выпускницы из‑за размытого сценария. Но ведь финализирование задумки означало бы паузу в самокопании, точку в бесконечных попытках бесстрастного пересказа собственной сложноустроенной жизни. Это не путь Хогг и ее аватара Харт — и автор, и героиня не останавливаются в стремлении к бескомпромиссной эмоциональной достоверности.

В первой части «Сувенира» глубочайшее зрительское участие достигалось благодаря почти полной прозрачности главной актрисы. На отстраненных общих планах та не выражала, но сдерживала сложные эмоции, и зритель наблюдал за происходящим как бы сквозь нее. В сиквеле Суинтон Берн обретает субъектность, забирая рассказ своей истории в собственные руки. Это все еще интровертная интеллигентная девушка, в спокойном лице которой невозможно представить надрыв. Но теперь ей удается по-настоящему глубоко прожить свои чувства, руководя бесконечными инсценировками самых травматичных воспоминаний в фанерных павильонах . Актеры интересуются: разве можно было ничего не замечать? Разве возможно не взорваться, а проглотить такое поведение партнера? Это-де нереалистично. На любые претензии такого рода Джули отвечает, что она дословно это прожила в реальной жизни. Вероятно, Джоанна (Хогг) ответила бы так же.

Клише гласит, что женщины истеричны и открыто эмоциональны, а режиссерка Хогг доказывает прямо противоположное. «Сувенир» оказывается на порядок более сухим, чем другие знаменитые автобиографии: от фантасмагорических «Восьми с половиной» Феллини до поэтического «Зеркала» Тарковского. И в этой абсолютной здравости взгляда Хогг обнаруживается подлинная болезненность: она режет короткие сценки неловких диалогов с уверенностью опытного хирурга, обрамляет их орнаментом из могильных цветов. Это резко и быстро, но кровь все равно хлещет; если бы не наркоз в виде ностальгического пленочного зерна , было бы невыносимо больно. Впрочем, в отдельные моменты и зерно пропадает: Хогг чередует 16-миллиметровую и 35-миллиметровую пленки по не вполне очевидным, одной ей до конца понятным законам.

Не все так страшно, ведь в фильме присутствует и юмор — легкая сатира на средний класс и арт-сообщество. Будь то невыносимо претенциозный режиссер в исполнении Ричарда Айоади — старший товарищ героини, занятый постановкой мюзикла; или чванливая, но такая родная мать, сыгранная Тильдой Суинтон: в одной из сцен Джули делает первый шаг по возвращению долга за обучение — реакция мамы бесценна. Точность отсылок и типажей, пожалуй, несколько сужает размер аудитории, которой сам сеттинг (съемки, вечеринки, учеба) покажется забавным. Но зато для людей из интеллигентного круга Хогг покажет целую россыпь эпизодов, дарящих болезненную радость узнавания.