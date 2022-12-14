Думаете, Спилберг сдулся? Его новый фильм «Фабельманы» доказывает, что это не так!

Когда умирает бабушка Сэмми, он замечает, как перестает пульсировать венка на ее шее. Когда он кадр за кадром рассматривает домашнее видео с кемпинга, то догадывается о платонической любви мамы и Бенни (этот эпизод — операторский и монтажный мастер-класс под концерт Баха в аранжировке Джона Уильямса). Таким образом зрители вместе с Сэмми учатся обращать внимание на детали. Ведь кинематограф — это не только «сны, которые помнишь всегда» , но и способ увидеть то, что не видят другие. А значит, познавать и даже контролировать жизнь. По количеству точных деталей видно, насколько это личная работа для Спилберга.