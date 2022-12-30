Драма, триллер и вечеринка года: подводим итоги в новом списке фильмов для малых экранов

Роуэн (Ли Маршалл) вместе со своей подругой Эмили (Лорен Битти) и ее бойфрендом (Арис Тирос) отправляется на окруженную зимним лесом дачу. С девушкой она сдружилась на работе полгода назад, а ее парня не то чтобы хорошо знает. Совместно приготовленные ужины, приятные разговоры, настолки и вино — ничего не предвещает беды. Но, как подсказывает богатый зрительский опыт, уик-энд молодых людей, предоставленных самим себе в изолированном доме, редко когда заканчивается без последствий. В первое же утро у Роуэн возникают подозрения в том, что Эмили, во-первых, подмешивает ей снотворное, во-вторых, прикладывается к ее руке за свежей кровью. Любо-дорого наблюдать за тем, как это «Истекай кровью со мной» пытается разобраться в собственной жанровой идентификации : то намеревается стать хоррором, но так им не становится, то ударяется в драму, но запала явно не хватает. В итоге фильм превращается во что‑то неожиданное третье. В этом будто и заключается творческий метод режиссерки Амелии Мозес: это ее вторая лента подряд с актрисой Лорен Битти, где у той, оставленной наедине с людьми в обособленном домике посреди заснеженного леса, по ночам просыпается жажда крови.