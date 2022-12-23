10 лучших фильмов 2022 года: выбор Никиты Лаврецкого

«Alan Resnick’s Enterings»

Бородатый мужчина с красным носом и белыми бровями (Санта-Клаус из чистилища?) проникает в случайный дом, внутри которого разговаривает с таинственным собеседником по телефону, наслаждается «Ирландцем» на плазме, наносит себе увечья и танцует. После насыщенного дня с чистой совестью отправляется отдыхать. «Входы» популярного ютьюб-хоррормейкера Алана Резника (вы могли видеть фаунд-футэдж «This House Has People in It» на канале «Adult Swim») дарит зрителям идеальное противоядие против ретромании, поглотившей значительную часть жанрового кинематографа. Таких ошеломительных широких объективов, цифровых наплывов и психоделических анимационных эффектов жанр «дома с привидениями» (да и все мировое кино) буквально еще не видело. Да и до переосмысления «Ирландца» в качестве уморительной классики кринж-комедии никто, кроме Резника, кажется не доходил. Смысл происходящего совершенно не ясен, вопросов на порядок больше, чем ответов, киноляпы неотличимы о нарочных приемов, но все это не баги, а фичи. Ведь «Входы» предлагают две самые важные вещи, которые вообще может дарить искусство кино: во-первых, лишают возможности какого‑либо сравненительного анализа, а во-вторых, заставляют продолжить осмысление увиденного не в мыслях, а в мечтах и подсознании.