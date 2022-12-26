13 любимых хорроров 2022 года: выбор Евгения Ткачева

Дружно разруганный сиквейкСиквел + ремейк. великого слешера Тоуба Хупера. Да, это не то чтобы шедевр. И да, фильм больше похож на удачную короткометражку, растянутую до полного метра (часа двадцати, если быть точным). Но это, пожалуй, самый убедительный перезапуск многострадальной франшизы про Кожаное Лицо . Вместо хиппи теперь — прогрессивные зумеры и миллениалы (солируют Элси Фишер и Сара Яркин), которые встречают не семью реднеков, а отмороженного психопата в глуши. Но если вы сначала ненавидите героиню Сары Яркин, то в финале фильма уже болеете за нее всей душой.