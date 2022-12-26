13 любимых хорроров 2022 года: выбор Евгения Ткачева

«Блондинка» («Blonde»), реж. Эндрю Доминик
Фильм Дэвида Линча, поставленный Эндрю Домиником. Режиссер «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Ограбления казино» выпустил совершенно чумовой антибаойпик про Мэрилин Монро, больше похожий на «Малхолланд-драйв», чем на типичное голливудское кино а-ля «7 дней и ночей с Мэрилин». Многие кино не поняли (объявив антифеминистским) и не приняли — ну что же, трудно их в этом винить. Это фильм-испытание, непрекращающаяся трехчасовая женская истерика, но тем, кто дойдет с героиней Аны де Армас до самого конца, в финале воздастся сторицей.
«Восставший из ада» («Hellraiser»), реж. Дэвид Брукнер
Небесспорный, но по-своему выдающейся камбэк «Восставшего из ада», снятый одним из самых топовых хорромейкеров момента — Дэвидом Брукнером («Ритуал», «Дом на другой стороне»). Быть может, этому «Гран-Гиньолю» не хватает безумной фантазии Клайва Баркера, зато не занимать психологизма — перед нами не только хоррор, но и настоящая драма. А сцену с булавкоголовым сенобитом, играющим на игле внутри гортани одного из героев, просто невозможно выкинуть из головы.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо: Просмотр», («Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: The Viewing»), реж. Панос Косматос
Не фильм, а часовой эпизод из хоррор-альманаха Гильермо дель Торо, поставленный Паносом Косматосом — режиссером таких лютых фильмов ужасов, как «По ту сторону черной радуги» и «Мэнди». «Просмотр» — тоже абсолютно лютое кино про встречу с инопланетным разумом в пульсирующих желтым и красным светом апартаментах одного сумасшедшего миллионера. Синтезаторный саундтрек, тонны кокаина и золотой автомат Калашникова в самом удивительном экспириенсе года.
«Кровавое Рождество» («Christmas Bloody Christmas»), реж. Джо Бегос
Пока Джеймс Кэмерон снимал сиквел «Аватара», андеграудная звезда хоррора Джо Бегос («Блаженство», «Ветераны зарубежных войн») поставил неофициальный ремейк «Терминатора» с Сантой-киборгом, утопающим в неоне новогодним городом и болтливыми милениаллами. И хотя «Кровавое Рождество» — не совсем то, чего ждешь от режиссера (он может глубже и лучше), это все равно один из самых незабываемых хорроров 2022-го.
«На Западном фронте без перемен» («Im Westen nichts Neues»), реж. Эдвард Бергер
В этом году про Первую мировую войну были кинокомикс «King’s Man: Начало» и детектив «Смерть на Ниле», однако самую адекватную форму для этой масштабной бойни придумал режиссер сериала «Террор» Эдвард Бергер, снявший по прославленному антивоенному роману Эриха Марии Ремарка хоррор. Возможно, сейчас фильм ужасов — вообще единственная верная форма для изображения ужасов войны.
«Нет» («Nope»), реж. Джордан Пил
Джордан Пил («Прочь», «Мы») продолжает водить зрителей за нос. Вы думаете, его новый фильм про летающую тарелку? Nope. Строго говоря, «Нет» — не только хоррор, но и умный сайфай, вестерн и метакино (кино про кино). Пожалуй, это вообще самая амбициозная работа режиссера на данный момент. В своем стремлении удивлять публику Пил уже давно переплюнул Шьямалана (при просмотре «Нет» трудно не вспомнить «Знаки»), а в перфекционизме приблизился к Стэнли Кубрику.
«Перл» («Pearl»)/«X» («X»), реж. Тай Уэст
Выдающийся дабл-фичер от мамблгорщикаМамблгор — хоррор-ответвление мамблкора, американского разговорного инди-кино. Тая Уэста. В «X» он остроумно зарифмовал порно и хоррор, обнажив одинаковую механику жанров, и вслед за пятым «Криком» открыл для широкой аудитории Дженну Ортегу, ставшую настоящей звездой после «Уэнсдэй». А в «Перл» — приквеле «X» — Уэст повысил ставки и снял печальную драму про одиночество и разбитые мечты во время эпидемии испанки и Первой мировой войны. Ждем обещанный сиквел, в котором вернется звезда обоих фильмов Миа Гот!
«Преступления будущего» («Crimes of the Future»), реж. Дэвид Кроненберг
В 2022 году к нам вернулась святая троица хорроров и фантастики 1980-х — режиссеры на букву К. Кэмерон выпустил долгожданное продолжение «Аватара», Карпентер написал музыку (свой фирменный карпентеркор) к новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» и триквелу обновленного «Хеллоуина», а Кроненберг снял боди-хоррор «Преступления будущего». Который получился таким же убедительным, как и классические работы автора. А все потому, что пока, например, Сэм Рейми («Зловещие мертвецы») занимается поденщиной для «Марвела» («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), великий канадец не изменяет себе.
«Род мужской» («Men»), реж. Алекс Гарленд
Не подвела и новая звезда фильмов ужасов и фантастики, писатель и режиссер Алекс Гарленд («Из машины», «Аннигиляция», «Разрабы»), выпустивший фантасмагорический арт-хоррор «Род мужской» про встречу вдовы с собственным подсознанием и мужчин, которые, если приглядеться, все на одно лицо — лицо выдающегося британского актера Рори Киннира.
«Сверхъестественное. Знаки» («Something in the Dirt»), реж. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед
Самый перспективный дуэт инди-фантастов, состоящий из Бенсона и Мурхеда («Ломка», «Весна», «Паранормальное» и «Грань времени»), никогда не подведет. Парни сняли один из лучших, а возможно, свой лучший фильм про двух соседей, которые решили снять для «Нетфликса» документалку про паранормальное явление в их доме. «Что случилось?» — вопрошает один из героев в финале. Случилась дружба, а еще горькое расставание: «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал».
«Техасская резня бензопилой» («The Texas Chainsaw Massacre»), реж. Дэвид Блю Гарсия
Дружно разруганный сиквейкСиквел + ремейк. великого слешера Тоуба Хупера. Да, это не то чтобы шедевр. И да, фильм больше похож на удачную короткометражку, растянутую до полного метра (часа двадцати, если быть точным). Но это, пожалуй, самый убедительный перезапуск многострадальной франшизы про Кожаное Лицо. Вместо хиппи теперь — прогрессивные зумеры и миллениалы (солируют Элси Фишер и Сара Яркин), которые встречают не семью реднеков, а отмороженного психопата в глуши. Но если вы сначала ненавидите героиню Сары Яркин, то в финале фильма уже болеете за нее всей душой.
«Хребет ночи» («The Spine of Night»), реж. Филип Джелатт и Морган Гален Кинг
Специально для всех, кто тоскует по «Тяжелому металлу», «Огню и льду» и прочей брутальной ротоскопированной фэнтези-анимации 80-х, режиссеры Филип Джелатт и Морган Гален Кинг несколько лет снимали «Хребет ночи» — лавкрафтианский кошмар про канувшие в Лету королевства, волшебный цветок и битву добра со злом. Чистое беспримесное темное фэнтези, похожее на первые сезоны «Игры престолов». Главную героиню озвучивает Люси «Зена — королева воинов» Лоулесс.