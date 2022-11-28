Что смотреть дома: Кристиан Бейл в фарсе, Флоренс Пью в готике и другие большие новинки

«Амстердам», которому на фоне разгромной критики «Оскары» вряд ли светят, можно считать возвращением автора к эксцентричному, андерсоновскому кино . Чего стоит актерский состав — на вторых и третьих ролях мелькают Рами Малек, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Майкл Шеннон, Тейлор Свифт, Майк Майерс и другие. Однако во всем остальном, кроме ансамбля, потягаться с единомышленником Расселл оказывается не в силах. Уэс Андерсон в последних фильмах руководил безразмерными актерскими труппами, как театром марионеток, доводя перформансы до кукольной лаконичности, а Расселл все еще пытается делать оскаровскую драму. Но удержать всех в одном регистре не удается — даже работы маниакального Бейла, игривой Робби и статного Вашингтона как будто взяты из разных картин — что уж говорить об эстетической синхронизации всех остальных. Андерсон доводил многочисленные жанры в своих фильмах до условности мультфильма («Французский вестник» в экшен-кульминации буквально становился мультиком), а Расселл в жанровых оммажах, увы, не заходит выше уровня карандашных скетчей. В общем, это и правда провал, но провал большой, любопытный.