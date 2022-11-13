Новые российские фильмы, похожие на сны: Сталин в аду, братки в сказке, горе-рэпер на ТВ

Это тот случай, когда для воплощения в кино фантастической грезы понадобилось невиданное техническое решение. Сокуров, самый новаторский режиссер своего поколения, превосходит сам себя: кто, кроме него, еще пять лет назад догадался бы, что для фильма про правителей прошлого не нужно гримировать артистов, а достаточно лишь натренировать нейросеть на документальной хронике , после чего заставить развлекать публику, как в цирке, непосредственных исторических героев. Фоном для их смолл-токовОт англ. small talk — самая легкая разновидность светской беседы., диссовОт англ. disrespect — оскорбительная рэп-песня. друг на друга и нарциссических флексовОт англ. to flex — играть мускулами. В переносном значении из хип-хоп-культуры — бахвалиться. становятся величественные готические гравюры: наверное, к такой коллажной мультипликации мог бы когда‑нибудь прийти Терри Гиллиам, если бы продолжил развивать рисованные перебивки из «Монти Пайтона» в полнометражные сюжеты. Сокуров же создает не мимолетное развлечение, а образы, которые долго будут преследовать зрителя. Скажем, сцена бунта душ мертвых, сливающихся в цунами, или гигантские врата, за которыми скрывается ослепляющий белый свет, именуемый Богом-Отцом, — это такие вещи, от которых просыпаешься в леденящем поту. Для предмета искусства кино не существует лучшего комплимента, чем сравнение с просочившимся в явь сном.