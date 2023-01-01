40 лучших зарубежных сериалов 2022 года

Благодаря выходу Marvel и DC на стриминговую арену этот год был особенно щедр на супергеройские сериалы. Однако если уж выбирать только один из них, то я покажу пальцем на анимешного «Человека-бензопилу». Экранизация манги Тацуки Фудзимото о подростке-полудемоне Дэндзи, у которого в кризисные моменты из конечностей и головы вырастают бензопилы, — невозмутимо идиотский, веселый, ультражестокий праздник непослушания с яркими героями . Чего стоит только сам Дэндзи, чей путь взросления очень смешным образом отражает пирамиду Маслоу. А еще это невероятно красивый сериал: студия MAPPA, тихой сапой выбившаяся в лидеры японской анимации (она же сделала последний сезон «Атаки титанов»), не пожалела сил. Изобретательные битвы, удачное чередование 3D-, двухмерной и ротоскопированной анимации, а еще отдельный яркий эндинг на каждый из 12 эпизодов первого сезона. Если вам нужно харизматичное супергеройское аниме на все деньги, то вот оно.