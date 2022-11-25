Как сериал «Андор» превратил «Звездные войны» в отличный шпионский триллер

После покупки корпорацией Disney прав на «Звездные войны» франшиза находилась в нестабильном состоянии. Да, «Мандалорец» оказался суперхитом, и у восьмого эпизода Райана Джонсона очень много ценителей, однако всего за семь лет после выхода «Пробуждения Силы» «мышиной студии» удалось перекормить аудиторию пресным предложением. Мало того что словосочетание «приквел приквела» вызывает зевок, так еще и «Андор» упал не на самую плодородную почву. Первые серии говорят не в пользу сериала: они не столько плохие, сколько не отвечают на вопрос, зачем вообще это смотреть. Они вызывают скуку. Однако их скука сродни той, что была на первых эпизодах «Прослушки» . Это результат не сценарной ошибки, но авторского метода по возделыванию сада из многочисленных героев и сюжетных линий. Со временем сценарий набирает силу, а сам сериал превращается в настоящее чудо — самые захватывающие, эмоциональные и умные «Звездные войны» за очень долгие годы.