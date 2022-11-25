Как сериал «Андор» превратил «Звездные войны» в отличный шпионский триллер

В эпоху переизбытка контента, когда студии цепляются за любые знакомые названия, чтобы привлечь зрителей, приквелы стали привычным явлением. Но приквел приквела? Это что‑то новое! В 2016 году фильм с громоздким названием «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказал о том, как повстанцы украли у злодейской Империи чертежи строящейся «Звезды смерти», — благодаря этому подвигу Люк Скайуокер смог уничтожить ее в четвертом эпизоде «Новая надежда». Теперь настал черед рассказать предысторию одного из тех самых повстанцев.
В начале «Изгоя-один» оперативник сопротивления по имени Кассиан Андор (Диего Луна) хладнокровно убивает своего информатора, чтобы тот не попал в лапы Империи. Сериал «Андор» тоже начинается с убийства от рук Кассиана, только на этот раз перед нами другой человек. Не прожженный революционер, а выживальщик, озабоченный лишь поисками своей сестры и желанием свалить куда подальше от вездесущей Империи. Судьба сводит его с лидером повстанческой ячейки Лютеном Раэлем (Стеллан Скарсгорд), встреча с которым привлекает к Кассиану внимание штабного служаки Сирила Карна (Кайл Соллер) и амбициозной чекистки Дедры Миро (Дениза Го).
После покупки корпорацией Disney прав на «Звездные войны» франшиза находилась в нестабильном состоянии. Да, «Мандалорец» оказался суперхитом, и у восьмого эпизода Райана Джонсона очень много ценителей, однако всего за семь лет после выхода «Пробуждения Силы» «мышиной студии» удалось перекормить аудиторию пресным предложением. Мало того что словосочетание «приквел приквела» вызывает зевок, так еще и «Андор» упал не на самую плодородную почву. Первые серии говорят не в пользу сериала: они не столько плохие, сколько не отвечают на вопрос, зачем вообще это смотреть. Они вызывают скуку. Однако их скука сродни той, что была на первых эпизодах «Прослушки». Это результат не сценарной ошибки, но авторского метода по возделыванию сада из многочисленных героев и сюжетных линий. Со временем сценарий набирает силу, а сам сериал превращается в настоящее чудо — самые захватывающие, эмоциональные и умные «Звездные войны» за очень долгие годы.
В значительной степени это заслуга отменной команды сценаристов. Шоураннером проекта выступил Тони Гилрой, сценарист фильмов о Джейсоне Борне и номинант на «Оскар» за драму «Майкл Клейтон». Гилрой написал первый сезон «Андора» в шесть рук вместе со своим братом Дэном (тоже, к слову, номинантом на «Оскар» за «Стрингера» с Джейком Джилленхолом) и создателем американского ремейка «Карточного домика» Бо Уиллимоном. Люди, собаку съевшие на политических драмах и шпионских триллерах о непростых людях, сделали то, что умеют лучше всего, — отменный шпионский триллер с политическими нюансами об очень непростых людях. Разговоров тут больше, чем экшена, но тот, что есть, — весьма хорош. Особенно сцена ограбления в шестом эпизоде и народный бунт в финале сезона.
Луна не самый харизматичный в мире актер, но это только идет сериалу на пользу. Кассиан совсем не супергерой, и Луна прекрасно отыгрывает переход от загнанной в угол мыши с бегающими глазами до человека, доведенного бесконечным давлением к осознанию того, что хватит адаптироваться — настало время сражаться. Однако, несмотря на вынесенное в название сериала имя заглавного героя, «Андор» — ансамблевая история с амбицией показать людей по обе стороны конфликта и на разных уровнях социальной иерархии. Это не значит, что Гилрой заставит вас проникнуться симпатией к Империи, — просто на этот раз в изображении добра и зла проступает больше оттенков, чем когда‑либо было в кинематографических «Звездных войнах».
Тот же Сирил Карн не стандартный злодей, а недотепа с покалеченным эго, помешанный на порядке. Персонаж скорее из «Лучше звоните Солу», чем из «Звездных войн». Сотрудница имперского КГБ Дедра и вовсе может на первых порах вызвать сочувствие (она типичный андердогТо же самое, что и аутсайдер., упорный профессионал в недружелюбной бюрократической среде), однако последняя симпатия к ней рассеивается на сцене пыток ближе к концу сезона. По другую сторону все тоже не так однозначно. Персонаж Скарсгорда готов жертвовать людьми ради своих целей — и все равно выглядит добряком на фоне некоторых других повстанцев в сериале.
Все вышеперечисленные персонажи — лишь часть густонаселенного первого сезона «Андора». По прикидкам самого Гилроя, в сериале — примерно 30 важных героев и 190 с репликами. Иногда эта людская масса выходит из берегов, особенно в последнем эпизоде, но по большей части Гилрою удается показать революционное (и реакционное) движение морем капель. И некоторые из них гарантированно осядут в вашем сердце, например юный троцкист Немик (Алекс Лоутер из сериала «Конец ***го мира») и заключенный Кино в исполнении Энди Серкиса, который заслужил за эту роль какую‑нибудь хорошую премию.
Оригинальная лукасовская трилогия«Новая надежда» (1977), «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение Джедая» (1983). тоже ставила в центр повествования борьбу повстанцев с имперцами, но ее акцент на мифических архетипах — с юными учениками, мудрыми наставниками и другими кэмпбеловскимиДжозеф Кэмпбелл — ученый, автор книги «Тысячеликий герой», посвященной сравнительной мифологии и архетипической фигуре героя. штуками — всегда выводил историю на абстрактный уровень противостояния добра и зла. Имперцев срисовали с нацистов не потому, что Лукасу было что сказать об авторитарных режимах (по крайней мере, в оригинальной трилогии), но из‑за того, что это дефолтный символ абсолютного зла.
«Андор» смотрится иначе не только потому, что 2022-й реактуализировал слово «фашизм». Куда важнее, что Гилрой и его коллеги спустили камеру с плеч джедаев до уровня простых людей. «Изгой-один» уже был мрачными и реалистичными «Звездными войнами», но его герои решали масштабную проблему. Персонажи «Андора» заняты более повседневными вещами: как выжить и не потерять себя в фашистском государстве. Из‑за новой оптики разговоры о свободе и борьбе с авторитарным режимом приобретают настоящий вес: сериал становится не просто убедительным, но воодушевляющим, трагичным и местами трогательным до слез. Оказывается, и приквел приквела может стать интересным, если найти к старому тексту новый подход.
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