15 апреля японцы празднуют национальный день аниме. Мы к ним присоединяемся и рассказываем про самые интересные тайтлы последнего времени. Среди них — «Атака титанов», подошедшая вплотную к концовке, «Рейтинг королей», триумфально завершивший первый сезон, и милая новинка от Netflix «Котаро живет один».

«Атака титанов» (финал 2-й части 4-го сезона)

Законы военного времени в вымышленном фэнтези-мире не менее жестоки, чем в реальном. Брат предает брата, друзья детства оказываются по разные стороны баррикад, а бывшие однокашники с чудовищной легкостью превращаются в пушечное мясо ради высших стратегических задач. Вчерашний ребенок-солдат и подросток-идеалист Эрен Йегер завершил свою трансформацию в полнокровного фашиста и объявил мировую войну на истребление. Учитывая тот факт, что ему подчиняется бессчетная армия титанов, его угрозы пускают холодный пот по спине даже тех зрителей, которые привыкли к нефантазийным угрозам из телевизора. Всем, кто не имеет предрассудков насчет аниме в принципе, должно быть очевидно, что вторая часть финального сезона «Атаки титанов» — главный сериал этого жестокого года . Весь секрет успеха в разнообразии впечатлений, которые дарит эта франшиза: в новом сезоне к боди-хоррору, военному боевику, политической драме и мистическому детективу добавились элементы таких жанров, как религиозная притча и даже научная фантастика про путешествия во времени (не гипербола, но легкий спойлер). На преследовавшие годами создателей обвинения в излишнем милитаризме сериал отвечает радикальным пацифизмом, когда бывшие смертельные враги жмут руки, объединившись под простой идеей о том, что геноцид недопустим (впрочем не обходится и без горячих споров и даже рукоприкладства у привала). Наконец, опасения фанатов из‑за смены анимационной студии накануне финального сезона остались в далеком прошлом. По части чистого адреналинового экшена, подминающего под себя законы физики и перспективы, а также постоянно бьющего рекорды по количеству ключевых кадров в секунду, с сериалом не могут состязаться не только современные конкуренты, но и, кажется, прошлые серии, снятые не студией MAPPA. Экранизация завершенной в прошлом году манги остановилась буквально за несколько глав до последней страницы, но трансляция закончилась анонсом еще одного сезона, а не полнометражки (вопреки слухам). Это вовсе не плохая новость: «Атака титанов» — редкое аниме, которое даже на малом экране выдерживало кинотетральный уровень зрелищности и зрительского вовлечения, а еще один год ожидания — гарантия того, что и на финишной прямой эти стандарты не упадут.

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«Рейтинг королей» (финал 1-го сезона)

Первый в жизнях юных братьев-принцев дворцовый переворот, к счастью, обернулся не кризисом государственности и бедствием для народа, а скорее локальной стычкой, которая свелась к проработке семейных травм. Впрочем, не стоит обесценивать величину этих самых травм: чтобы со всем разобраться, братьям пришлось противостоять и темной ведьме, заточенной в зеркало, и банде легендарных преступников, сбежавших из подземной тюрьмы, и даже настоящему адскому демону, с которым старики безответственно назаключали сделок в прошлой жизни. Да, лилась кровь, да, сгущались кромешно черные тучи, подданные храбро жертвовали собой, но закончилось все прозрачными слезами, уроками взросления и одним крайне неожиданным предложением руки и сердца. Вот так и выглядит истинная королевская честь и стать, а не то, что нам показывали в «Игре престолов». «Рейтинг королей» демонстрирует зрителям восхитительный магический мир, в котором хочется остаться навсегда . Речь не только о моментально вписанных в историю аниме дизайнах персонажей, плещущих чистой фантазией, и огромной экспрессивности и грациозности движений (на самом деле, плавность анимации — прямое следствие лаконичных дизайнов героев), но и о возвышенности чувств, благородстве, эмоциональном интеллекте, который демонстрируют действующие лица. По итогу здесь вообще нет гнилых злодеев, только несчастные и проклятые герои, ждущие, когда им протянут сострадательную руку. Может, это все и неправда относительно реального мира, но сказка на то и сказка, что соблазнять сладкой ложью. Обещанное первыми сериями бесконечное повышение ставок и усложнение интриги во второй половине сезона пошло на спад, но с этим легко смириться. Именно сюжетные линии, оставленные авторами без завершения, заставляют хотеть вернуться в этот мир. Что же будет с бессмертным Окэном, чья голова по сказочным законам оказалась в брюхе страшной рыбины на беспросветной глубине озера? Что все-таки произошло в семье безумного лесного короля, с которым Боддзи случайно столкнулся в лесу? И что за невообразимые сокровища открываются взору короля с рейтингом номер один, способные свести правителя с ума? В двадцать три вышедшие серии вошли абсолютно все опубликованные главы манги, поэтому неминуемо повышающий ставки второй сезон, вероятно, придется подождать (но ходят слухи, что анонс будет уже этим летом).

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«Котаро живет один»

Название не врет: детсадовец Котаро действительно въехал в однокомнатную квартиру совершенно один. Впрочем, он на порядок самостоятельнее любого другого четырехлетки в истории. Разбирается в бытовых предметах первой необходимости (в первую очередь в разновидностях одноразовых салфеток, по пачке которых он в первый день дарит каждому из соседей), а своей манерой, не мигая, вести диалог на языке классической литературы заставляет всех взрослых чувствовать себя всего лишь пытливыми отроками — словесный запас Котаро позаимствовал из любимого самурайского аниме, не нужного никому, кроме него. В какой‑то момент и мангака-фрилансер, и хостес из ночного клуба, и бандит, живущие в одном доме, смиряются с самостоятельностью нового соседа, перестают задавать себе вопросы об отсутствии опекунов и просто наслаждаются его компанией. А наслаждаться ей жуть как легко и приятно. Завязка аниме «Котаро живет один» вполне предполагает развитие в жанре ситкома про друзей и соседей ( что‑то типа «Сайнфелда» ), и первые несколько эпизодов все так и идет: зрителя ждут уморительные сцены в бане, в супермаркете, в детском саду и издательском офисе. Особенно легким для просмотра сериал делает тот факт, что получасовые серии поделены на несвязанные сегменты по десять минут. Во второй половине сезона создатели начинают сильно перегибать палку в сторону мучительной мелодрамы. Речь всерьез идет о семейных трагедиях, побеге от родителей, абьюзе в отношениях. Котаро умудряется перевоспитать взрослого сироту-мошенника и вредного частного сыщика и в конце концов заставляет всех окружающих взрослых ревновать его друг к другу из‑за борьбы за право стать для обаятельного ребенка новой, настоящей семьей. Это все еще очень мило, а эмоции на минималистичных лицах живее, чем у иных актеров, но легкого ситкомного юмора на фоне этой приторной мелодрамы все-таки очень не хватает.

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