На HBO Max показали масштабное документальное полотно «Последние кинозвезды», посвященное жизни и карьере Пола Ньюмана и Джоанны Вудворд — одной из виднейших голливудских пар в истории. Уникальный проект, совмещающий видеоэссеистику и зум-реинсценировки, создал современный голливудский актер Итан Хоук. Рассказываем про его режиссерский путь.

Почему «Последние кинозвезды» — уникальный проект, большая голливудская энциклопедия?

На лицах собеседников читается плохо скрываемый скепсис. Кто‑то ( Зои Казан ) вообще никогда не видел ни одного фильма с обладательницей «Оскара» Вудворд, но их и оказавшихся в схожей ситуации зрителей Хоук быстро заражает собственным фанбойством — ведь перед харизматичным человеком, одержимым какой‑то одной темой, невозможно устоять. Другие артисты выглядят уже сильно уставшими от зум-кинематографа, но и здесь цели Хоука-постановщика далеки от досужих: от коллег ему нужны лишь голоса, мучить зрителей пиксельными съемками с экрана он (практически) не собирается. Хоук понимает, что профессиональные актеры прочитают расшифровки с особым выражением, вдохнут в них жизнь. А значит, в каком‑то смысле, тот факт, что Пол Ньюман сжег все кассеты с собственными интервью , — это лучшее, что могло с ними произойти.

В разгар пандемии Итан Хоук стал обзванивать своих друзей и коллег в зуме — в диапазоне от Джорджа Клуни до Мартина Скорсезе. Как и у любого человека, искренне влюбленного в свое дело, у артиста и режиссера Хоука множества друзей и коллег сильно пересекаются. Тема для разговора была следующая — Хоук раздобыл большой архив расшифрованных интервью своего кумира Пола Ньюмана и его жены Джоанны Вудворд , а коллеги понадобились для того, чтобы интервью озвучить.

Голосом Джорджа Клуни Ньюман рассказывает о времени, проведенном в актерской студии в компании Брандо и Дина; о дебюте на телевидении и Бродвее; об упущенных ранних ролях (в основном из‑за Брандо) и развитии актерского ремесла вопреки физическим и эмоциональным ограничениям. Голосом Лори Линни его жена добавляет подробности из семейной жизни, а дочери делятся неприглядными воспоминаниями об отцовском алкоголизме.

Конечно, как бы Хоук ни старался показать обратное, история Ньюмана ему интереснее, чем история Вудворд. Именно с Ньюманом он соотносит себя, через его биографию делится собственными страхами и сомнениями. Недаром даже в интервью по поводу съемок в сериале «Марвел» Хоук умудряется вворачивать аргумент «потому что так сделал бы Пол Ньюман». В какой‑то момент главным действующим лицом повествования становится «третий человек», то есть общая личность мужа и жены, рождающаяся в браке. Вместе супруги встречаются с Мартином Лютером Кингом и занимаются благотворительностью — это, пожалуй, самая необязательная, бесстыдно благоговейная часть сериала.

Биография выдающихся звезд Голливуда — уже звучит очень интересно, особенно когда все повороты карьеры и личной жизни субъектов рассматриваются под микроскопическим увеличением (более шести часов хронометража — не шутка, даже в Каннах решились показать только первые две серии). Но материал уровня «Каравана историй» на максималках — не главное в проекте. Хоук дарит зрителям настоящее визуальное пиршество: хронометража хватает, чтобы собрать исполинский микстейп из любимых фильмов , главные сцены которых показаны целиком.

Ньюман и Вудворд начинали еще в золотом веке (оттуда и название сериала), позже стали иконами уже нового Голливуда; глядя на отрывки из этих самых цветных и широкоформатных фильмов в истории, хочется найти и посмотреть буквально каждый. Да, тут есть и скрупулезно отреставрированные док-материалы вроде домашней хроники и телевизионных записей, но Хоук ими не злоупотребляет. Одно из самых изобретательных решений постановщика — использовать сцены из фильмов для иллюстрации событий личной жизни звезд. И неважно, что мужчины, женщины и дети, появляющиеся в кадре, не всегда являются их настоящими близкими людьми, ведь эмоции большого артиста на экране более чем реальны. По крайней мере, в искусстве убеждать зрителя, что это действительно так, звезды достигли совершенства. Нам остается лишь затаив дыхание восхищаться и задумываться о том, остались ли в наше время подобные гении.