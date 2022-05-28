Сериал на выходные, который вы могли пропустить: на HBO Max вышли все серии «Полиции Токио» — продюсерского проекта Майкла Манна о репортерских буднях гайдзина в исполнении Энсел Элгорта в неоновой атмосфере Японии 90-х. Рассказываем, как за восемь эпизодов сериал показал себя одной из самых интересных новинок сезона.

У «Tokyo Vice» также чумовой саундтрек

Все уже успели отметить, что она сильно выделяется на общем фоне короткого (всего восемь серий) сезона. Действительно, пилот — это чистое кино, режиссура запредельного уровня . Все остальные эпизоды сняты попроще и не радуют какими‑то особыми кинематографическими изысками. Но это ничего! У «Полиции Токио» настолько захватывающий сюжет, что на это просто не обращаешь внимания и подсаживаешься на сериал, как на наркотик (которые в шоу тоже будут). Это захватывающе написанная история, хотя в ней нет ничего нового: таких фильмов и сериалов про гайдзинов, якудза, честных и коррумпированных копов мы видели миллион (из последних тайтлов стоить отметить тайный шедевр «Долг/Стыд»). «Tokyo Vice» берет не темой, а исполнением: отличными персонажами, увлекательным сюжетом и, конечно, романтизацией газетной профессии, олдскульной журналистики. Если вы за жизнь написали хоть строчку в газету, то знаете, что это за адреналин. Его сериал изображает хоть и излишне художественно, но довольно убедительно: похожий драйв можно найти только в «Газете» Рона Ховарда. Или в «Своем человеке» того же Майкла Манна, который, правда, рассказывал не про газетчиков, а про телевизионщиков и журналистскую этику.



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Однако, несмотря на то что «Полиция Токио» соткалась из «Полиции Майами» и «Своего человека», это не стопроцентно манновское кино . Да, здесь есть канонические персонажи Манна: преступник (якудза Тодзава, филигранно сыгранный Аюми Танидой) и полицейский (Катагири в дежурно хорошем исполнении Кена Ватанабэ), но фокус сериала в том, что не они главные герои этой истории. «Tokyo Vice» взламывает классическую сюжетную матрицу Манна и рассказывает про противостояние преступника и копа с другой точки зрения (похожую инверсию, кстати, недавно провернула Джулия Харт в криминальной драме «Я — твоя женщина», когда сняла манновского «Вора» через фем-оптику).



Се Касамацу в сериале «Полиция Токио» © HBO Max

В «Полиции Токио», помимо Эдельштейна, главные герои — начинающий якудза Сато (Се Касамацу), служащий главарю мафии Исиде (Сюн Сугата), заклятому врагу Тозавы, и опытная хостес (но не совсем секс-работница), американка Саманта (Рейчел Келлер из «Фарго» и «Легиона»). У этой тироицы образуется не просто любовный треугольник — они эмоциональный центр тяжести всего сериала. У всех троих непростые отношения с родными, все трое чувствуют себя одинокими, и у всех троих есть амбиции. Эдельштейн, которому всегда удается оказаться вовремя на месте событий, но которому катастрофически не везет со статьями, хочет стать хорошим репортером. Саманта — открыть свой клуб. А Сато — просто доказать, что он чего‑то стоит. Однако, чтобы достичь своей цели, всем троим придется замарать руки — не просто запачкаться, но и что‑нибудь принести в жертву. Информатора-банкира Джейка убивают, после чего репортер учиться смотреть на вещи циничнее. Как говорит ему полицейский Катагири, с которым у Эдельштейна установились не только профессиональные, но и близкие отношения: «Банкир сам себе вырыл могилу. А такие мысли с ума сведут. Напейся сегодня до чертиков». Сато, сначала боящийся нажать на спусковой крючок, после одной потасовки начинает убивать врагов клана Тихара-Кай. А Саманта по приезду в Токио крадет деньги из миссионерского прихода, но когда скопленные сбережения на клуб крадут уже у нее самой, она обращается за помощью к якудза (большая ошибка).



Также «Полиция Токио» отличается от других фильмов Манна тем, что тут не стреляют (вообще). Все вопросы решаются на ножах или в случае Эдельштейна — с помощью айкидо. Еще у женщин здесь не сугубо служебные функции. Женские персонажи прописаны не в пример тщательнее, чем обычно принято у Манна. Так, помимо Саманты стоит выделить ее словенскую подругу Полину (Элла Румпф), которая сыграет важную роль в сюжете, кореянку-редакторку Эми-сан (Ринко Кикути из «Кумико» и «Мира Дикого Запада») и возлюбленную Тодзавы Мисаки (Аюми Ито). Кстати, в роли жены Тодзавы появится Макико Ватанабэ, которая до этого снялась в фильме «37 секунд», Мицуэ/Киеки Миядзаки (Хикари), которая в «Полиции Токио» срежиссировала две серии. Хикари в сериале, очевидно, отвечала не только за японскую репрезентацию, но и за пресловутый female gaze, женский взгляд: ее портрет гангстера Тодзавы получился очень желчным. У этого мафиози не только проблемы с эрекцией, но и вообще со здоровьем. Таким нехитрым образом авторы показывают, что мир якудза болен (или стар, как в случае Исиды). Это архаика, отжившая свое жестокая система, с которой борются главные герои. Но получается это у них так себе: план Катагири по аресту Тодзавы летит к чертям. И вот тут уже просыпается истинный Майкл Манн. Учитывая то, как печально закончилась его «Криминальная история» (в которой он, в отличие от «Полиции Майами», поставил все же одну серию), нет ничего удивительного в том, что и «Tokyo Vice» оставляет героев в той сюжетной точке, где всем фантастически плохо. Ждем второй сезон!

«Полиция Токио» на HBO Max (недоступен в России)