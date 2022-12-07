Это был сложный для Netflix год. Отток подписчиков и падение акций главного стриминга планеты стали настолько болезненны, что зацепили всю сферу онлайн-кинотеатров. Экономические неудачи видеосервиса подняли экзистенциальный вопрос: не являются ли стриминги в целом мыльным пузырем? Горькую пилюлю подсластили несколько мощных хитов, выпущенных Netflix в этом году. Долгожданный четвертый сезон «Очень странных дел» оправдал возложенные на него ожидания и стал одним из главных блокбастеров этого года. А «Монстр: История Джеффри Дамера» Райана Мерфи и без помощи рекламной кампании попал ножом в сердце фанатам маньячных тру-краймов.
Однако всех их обскакала мрачная пигалица с двумя косичками. По заверениям Netflix, количество часов просмотров «Уэнсдэй» в премьерную неделю составило 341,2 миллиона. Это рекорд среди англоязычных сериалов стриминга: больше, чем у предыдущего рекордсмена, четвертого сезона «Очень странных дел» (335,01 млн), и на втором месте в целом после чемпиона Netflix — «Игры в кальмара» (571 млн). На второй неделе сериал собрал еще больше: 411,29 миллионов часов. Так что «Уэнсдэй» гарантированно вслед за «Кальмаром», четвертым сезоном «ОСД» и «Монстром» ворвется в клуб «миллиардников»Сериалы с миллиардом часов просмотров за первые четыре недели. стриминга. И, скорее всего, даже перегонит своих англоязычных конкурентов (насчет корейцев все не так очевидно).
Почему можно говорить об этом с высокой долей уверенности? Положительный сарафан «Уэнсдэй». На сайте IMDb рейтинг сериала на момент написания этих строк держится на весьма и весьма приличных 8,5 баллах. Кроме того, его активно обсуждают в медиа и соцсетях, особенно всем пришлись по духу харизма главной героини Дженны Ортеги и ее гардероб (тут отдадим должное костюмерше сериала Коллин Этвуд, живой легенде Голливуда).
Танец Уэнсдэй из четвертого эпизода завирусился настолько, что Netflix на своем канале запустил стрим со сценой, поставленной на бесконечный повтор. А еще этот момент реактуализировал песню «Goo Goo Muck» группы The Cramps, чьи прослушивания на одном Spotify выросли в 50 раз. Это неплохой маркер популярности, ранее подобную штуку удалось провернуть лишь четвертому сезону «ОСД» с «Running Up That Hill».
Англоязычные критики не разделили зрительского энтузиазма. И хотя никто из них не смог сопротивляться мрачному обаянию Ортеги, сам сериал чаще всего ругают за трансформацию макабрической «Семейки Аддамс» в типичное подростковое шоу на канале The CWАмериканский телеканал, образовавшийся путем слияния убыточных UPN, принадлежавшего CBS Corporation, и The WB, принадлежавшего Warner Bros. . Вот только хейтеры сериала кое‑что не учли: то, что одному покажется недостатком, для другого может стать достоинством. Критики, привыкшие к так называемому премиальному телевидению (см. «Клан Сопрано», «Прослушка» и что там еще обычно попадает в списки лучших сериалов всех времен), могут сколько угодно посмеиваться над подростковыми шоу The CW, однако подход канала нельзя назвать неэффективным. «Дневники вампира», «Ривердэйл», «Сплетница» — все это хиты с прочной фан-базой.
Дух The CW незримо витает над «Уэнсдэй» — и все благодаря людям за камерой. В рекламных материалах к сериалу активнее всего упоминают авторство Тима Бертона, но создатель «Эдварда руки-ножницы» и «Эда Вуда», скорее, выступил тут в качестве приглашенной звезды. Совсем недооценивать его вклад тоже не стоит: Бертон поставил первые четыре эпизода сериала, спродюсировал его и позвал двух своих постоянных коллег — костюмершу Этвуд и композитора Дэнни Эльфмана. Тем не менее это не «сериал Тима Бертона». По-настоящему рулит «Уэнсдэй» дуэт сценаристов Альфреда Гофа и Майлса Миллара, заработавший себе имя на «Тайнах Смолвиля», подростковом сериале о становлении Супермена… с канала The CW.
Впрочем, «Уэнсдэй» едва ли напоминает супергеройские «Тайны Смолвиля». Это представитель другого почетного поджанра, янг-эдалтаФильмы и книги для подростков., и приключений в волшебной школе. «Гарри Поттер», помните такую книжку? Вот-вот. «Уэнсдэй» вызывает сильные ассоциации с работами Джоан Роулинг, но дело не только в антураже, но и в детективной интриге, объединяющей сериал Гофа и Миллара с первыми книгами о мальчике, который выжил. Кто‑то наверняка вздохнет, мол, мы все это уже видели, но рядового зрителя знакомый вайб скорее зацепит, чем оттолкнет.
Кстати, знаете, что еще цепляет аудиторию? Семейка Аддамс! Сериал 1960-х не был хитом в свое время, но осел в культурной памяти. Ностальгия по нему дала возможность появится на свет дилогии Барри Зонненфельда, ностальгия по которой в свою очередь сначала породила анимационные фильмы, а теперь — и «Уэнсдэй». Фильмы Зонненфельда и образ Уэнсдэй Аддамс достаточно прочно застряли в головах людей, чтобы весть о новой экранизации как минимум вызвала любопытство.
«Уэнсдэй» — не первый случай в мире сериалов, когда знакомое название лепят к популярному жанру. И даже не первый случай, когда франшизу, ассоциирующуюся с комедийным воплощением, превращают в кровавую мелодраму о подростках в школе. Несколько лет назад на том же Netflix вышли «Леденящие кровь приключения Сабрины», радикально отличающиеся от милого ситкома 1990-х. Однако мало проставить в старую формулу новые переменные — еще нужен хороший сериал. И «Уэнсдэй» — тот самый случай, когда ингредиенты — удачный кастинг, заданный Бертоном стиль и бодрый сценарий — перемешались нужным образом. А известный бренд в совокупности со знакомой жанровой оберткой попал точно в главную продюсерскую формулу популярного кино: same but differentТакой же, но другой (с английского)..
Конечно, «Уэнсдэй» — не шедевр даже в своей категории. Детективная интрига довольно предсказуема, сценарий не избежал филлеров, сам образ Уэнсдэй пришлось заметно смягчить, чтобы превратить ее в полноценную протагонистку детективного янг-эдалта (героиня фильмов Зонненфельда скорее сама начала бы совершать убийства, вместо того чтобы их расследовать), а режиссура эпизодов без Бертона становится заметно скучнее. Однако этот сериал сделан хорошо ровно настолько, чтобы убедить тебя смотреть его дальше — и так до финала всего сезона.
Netflix пока что не продлил «Уэнсдэй» на второй сезон, но, учитывая его популярность, это всего лишь вопрос времени. Впрочем, кажется, настоящим испытанием для сериала станет другая планка — будет ли третий сезон? Нет, дело не в привычке Netflix отменять свои шоу прежде времени. Просто экранную «Семейку Аддамс» давно преследует странное проклятие: ни сериалы, ни фильмы не прошли отметки дальше второго сезона или второй части. Рекордные часы просмотров — это, конечно, здорово. Но если у Гофа и Миллара получится сделать достаточно удачное продолжение, чтобы сериал продлили на третий круг, — вот тогда «Уэнсдэй» останется в истории.
Смотреть
на Netflix (временно недоступен в России)