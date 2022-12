Танец Уэнсдэй из четвертого эпизода завирусился настолько, что Netflix на своем канале запустил стрим со сценой, поставленной на бесконечный повтор. А еще этот момент реактуализировал песню «Goo Goo Muck» группы The Cramps, чьи прослушивания на одном Spotify выросли в 50 раз. Это неплохой маркер популярности, ранее подобную штуку удалось провернуть лишь четвертому сезону «ОСД» с «Running Up That Hill».