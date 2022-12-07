Netflix пока что не продлил «Уэнсдэй» на второй сезон, но, учитывая его популярность, это всего лишь вопрос времени. Впрочем, кажется, настоящим испытанием для сериала станет другая планка — будет ли третий сезон? Нет, дело не в привычке Netflix отменять свои шоу прежде времени. Просто экранную «Семейку Аддамс» давно преследует странное проклятие: ни сериалы, ни фильмы не прошли отметки дальше второго сезона или второй части. Рекордные часы просмотров — это, конечно, здорово. Но если у Гофа и Миллара получится сделать достаточно удачное продолжение, чтобы сериал продлили на третий круг, — вот тогда «Уэнсдэй» останется в истории.