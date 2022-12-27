5 новых британских сериалов: про ковбоев, шпионов, неонацистов и телезвезду на грани срыва

«Медленные лошади», этот «Гарри Поттер» для взрослых , по которому мы за полгода успели слегка соскучиться, возвращается с новыми шестью эпизодами — экранизацией второго романа из цикла Мика Херрона. Уровень уютности все еще зашкаливает: будь то окутанный сигаретным дымом и запахом пота обшарпанный офис в центре Лондона или почти что родные лица забавных и бесстыжих его обитателей. Сам кейс, вокруг которого стоится сюжет на сей раз, выглядит чуть слабее, чем интрига первого сезона: у сценария есть тенденция упорно делать вид, что это серьезная шпионская проза, а не имеющая мало общего с реальностью беллетристика. Да и развязка в итоге производит несколько антикульминационное впечатление ( мало дедукции, много выстрелов в упор ), но, наверное, для сериала с такими внешними данными это и некритично. К тому же пару твистов создатели таки припасли: как и в первом сезоне, несмотря на шутливый слог диалогов, героям угрожает реальная опасность, возникающая молнией среди ясного неба. Обязательно останемся смотреть 3-й и 4-й сезоны, которые уже снимаются.