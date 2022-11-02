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Тест
Тест: насколько вы любите аниме? Cможете по кадру еды угадать тайтл?
Никита Лаврецкий
Сегодня в 14:30
Для многих аниме стало не только окном в мир приключений и грез, но и ценным проводником в экзотическую кулинарную культуру — японскую, космическую, фантазийную. Мы собрали 12 памятных примеров еды в аниме — от банальных до мозговыносящих. Удачи в отгадывании!
Лапша рамен благодаря сытности и доступности стала одним из самых популярных японских блюд. Простой вопрос: какому аниме обязано это блюдо всплеском популярности среди миллениалов?
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Видов рамена в Японии и так великое множество, но авторы аниме идут дальше и фантазируют о кулинарных открытиях из иных миров. Этот космический рамен подавали в инопланетном ресторане. В каком аниме?
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Фантастический жанр не всегда обязывает авторов рисовать какое‑то небывалое блюдо, раскрашенное в невиданные цвета. Наоборот, иногда для усиления чувства реализма лучше показать что‑то попроще. Где ели это скромное блюдо?
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Иногда еда из аниме становится настоящим мемом. Так произошло с рисовыми шариками онигири, которые американские локализаторы перевели в дубляже как «пончики с желейной начинкой». К слову, с переводом блюд в этом аниме ошибались не раз. И это…
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Аниме зачастую пропагандирует не только восхитительные блюда, но и нездоровый образ жизни. Герой какого сериала не мог прожить и дня без баночки любимого пива?
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Действие этого аниме настолько привязано к ресторану, что на экране появляется даже дух — покровитель пельменей гедза. Что за тайтл?
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За любовь к свиной отбивной кацудон, нарушающей спортивную диету, главному герою этого аниме соперники дали соответствующее прозвище. Что это за классика спокона (аниме о спорте)?
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Какая аппетитная яичница с беконом! Погодите, а это что за чертовщина творится под сковородой? Такой фэнтезийный способ готовки мог появиться только в сказке Хаяо Миядзаки. Но в какой?
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Ничего себе, какое замечательное дерево из десертов. Вот бы такое посадить во дворе. Скоро оставим вас наедине с мечтами, а пока что попробуйте предположить, во вселенной какого аниме возможна такая дичь?
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Самая вкусная еда — приготовленная на костре в походе, согласитесь. Но из какого аниме именно этот походный суп с фрикадельками?
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Кажется, кто‑то серьезно провинился, чтобы пришлось извиняться омлетом с такой красивой каллиграфией. Из какого аниме этот герой?
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Вы не поверите, но это еще один омлет, пускай и выглядит он не слишком аппетитно. Да уж, такое приготовить могли только в…
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