Тест: насколько вы любите аниме? Cможете по кадру еды угадать тайтл?

Иногда еда из аниме становится настоящим мемом. Так произошло с рисовыми шариками онигири, которые американские локализаторы перевели в дубляже как «пончики с желейной начинкой». К слову, с переводом блюд в этом аниме ошибались не раз. И это…

«Наруто» «Покемон» «Красавица-воин Сейлор Мун» «Югио!»