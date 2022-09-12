Секс, ложь и немного инцеста: рекап четвертого эпизода «Дома дракона» со спойлерами

После кровавой победы на песках острова Ступеней принц Деймон возвращается в Королевскую гавань верхом на драконе и в статусе короля Узкого моря. Впрочем, Визерис встречает брата с заметным напряжением. Неудивительно, учитывая, что в последний раз они говорили друг с другом на повышенных тонах. Однако королю не из‑за чего переживать — Деймон склоняет колено и передает ему свою корону. Визерис, добрая душа, не может злиться на младшего брата и мгновенно забывает последнюю склоку. Кажется, инцидент исчерпан.

В то же время Рейнира слишком хорошо понимает дядю, чтобы поверить в щедрость его духа. Деймон явно что‑то замыслил, но пока что отмахивается от прямого вопроса сентиментальной фразой о чувстве дома. Впрочем, Рейнире давно недоставало близкого человека, с которым можно поговорить на равных, так что вопрос остается висеть в воздухе (спойлер — до конца эпизода).

Все время, прошедшее с предыдущей серии, Рейнира провела в утомительных смотрах женихов. Уже первые секунды нового эпизода дают понять, что принцессе интересней играться со своими украшениями, чем выслушивать очередного старика или ребенка с богатой родословной. Рейнира усвоила урок на примере своей матери: путь жены — это линия между деторождением и смертью . И такой судьбы она себе не желает.

Своим мнением об институте брака она успевает поделиться и с Деймоном, и с Алисентой (подруги успели вновь сблизиться), чем задевает чувства последней. Оказывается, статус королевы привел Алисенту ровно к тому, чего и боится Рейнира: золотая клетка, где можно только заниматься детьми и делать детей. Есть даже сцена, где Алисента стоит с плачущим младенцем на фоне напоминающих решетку окон. Позже посреди ночи она получает предельно официозное приглашение к сексу от Визериса. Никакой романтики! Как и никакого удовольствия для Алисенты, которая во время секса с Визерисом лежит с отсутствующим лицом.

Совсем другое уготовано на эту ночь для Рейниры. Деймон ведет переодетую в мальчика принцессу на тайную экскурсию по самым злачным местам города. Их путь закономерным образом приводит к борделю. «Секс — для удовольствия», — произносит Деймон, пока параллельный монтаж дает нам еще раз взглянуть на лицо Алисенты во время исполнения «супружеского долга». Затем Деймон целует племянницу.

Фанатам «Игры престолов» не привыкать к инцестуальным связям . Но в случае с «Домом дракона» придется отметить два момента. Во-первых, 22-летняя артистка Милли Элкок в роли Рейниры выглядит как ребенок и играет подростка. Во-вторых, в соцсетях часть фанатов сериала уже занимаются шиппингом Рейниры и Деймона. Пускай грязная обстановка борделя, приглушенный цветокор под аккомпанемент тревожного боя барабанов и скрипичного воя не располагает к эротическому переживанию, недочет кинематографистов фанаты спокойно исправят в тиктоке, где на эту сцену наложат песню какой‑нибудь Doja Cat.

© Ollie Upton/HBO

Интимная жизнь Кристона — одно из редких отклонений от сюжета «Огня и крови» Джорджа Мартина в сериале: в стилизованной под летопись книге смешаны разные версии любовных приключений Рейниры от двух ненадежных рассказчиков. Тем не менее оба склонялись к тому, что Кристон хоть и был влюблен в Рейниру, но рыцарская честь была для него дороже.

Как бы то ни было, даже для порочного принца Деймона это чересчур. Он прекращает лобызания с племянницей (которая, наоборот, совсем не против) и сбегает от нее. Но принцесса не унывает и находит себе другого любовника на ночь: охранника ее покоев сира Кристона Коля. Секс Рейниры и Кристона отличается по настроению не только от ее петтинга с Деймоном, но и от того, как обычно изображен секс в «Игре престолов». В этой довольно нежной сцене постановщица эпизода Клэр Килнер (вторая режиссерка во всей франшизе после Мишель МакЛарен) отдает предпочтение лицам актеров. Вместо порнографического упивания телами и фрикциями — акцент на эмоциях. Особенно трогательно в этом фрагменте выглядит Кристон, который пару раз порывается развернуться и уйти.

Но вернемся к сюжету сериала. Благодаря загадочному информатору о городских похождениях Рейниры и Деймона узнает Отто Хайтауэр. Десница короля явно не обрадовался возвращению принца, держась от него на благоразумном для своего здоровья расстоянии. Теперь же у него появился компромат на принца, который он пересказывает Визерису лично. Но в отчете десницы добавляется маленькая деталь: принцесса и ее дядя «совокуплялись» в злополучном борделе. Визерис в ярости — как и Алисента, которая случайно подслушала разговор отца и мужа.

Первым в списке расстрельников стоит не Рейнира, а Деймон. Он просыпается в каком‑то хлеву и рядом с собой видит свою бывшую наложницу и «жену» Мисарию. Она успела сменить род деятельности с секс-работы на шпионство и теперь метит на роль предшественницы Вариса или Мизинца. Именно Мисария и слила Деймона и Рейниру Отто. Полупьяного Деймона вносят на руках в тронный зал, где он получает пару заслуженных пинков от Визериса. Принц подтверждает все обвинения в свой адрес — даже ту неправдивую часть, где он лишил девственности Рейниру. И более того — он просит у Визериса руки дочери , объясняя свою мотивацию желанием сделать род Таргариенов сильнее. Что ж, вот теперь с Визериса действительно довольно: Деймона вновь отправляют в ссылку к его нелюбимой жене.

© Ollie Upton/HBO

Рейниру, в свою очередь, ждут две остановки. Первая — аудиенция у Алисенты, шокированной рассказами о похождениях подруги. Рейнире удается убедить ее своей полуправдой — противоположной словам Деймона — о том, что она действительно гуляла ночью в городе, но с дядей у них ничего не было. Алисента стоит на стороне Рейниры, даже когда узнает о версии Деймона. К слову, это еще одно отклонение от книги Мартина: принцесса и королева к этому моменту уже давно друг друга ненавидели.

Визерис настроен менее мягко. Впрочем, после выяснений отношений на высоких тонах они приходят к некоему подобию соглашения. Рейнира выйдет замуж за Лейнора Велариона, сына Корлиса, все еще недовольного поведением короля. Визерис, в свою очередь, как ему говорит прямо Рейнира, должен что‑то сделать с коршуном над троном — Отто Хайтауэром. Все многоходовочки десницы — с Алисентой, с попытками убедить Визериса сделать наследником внука Отто Эйгона, с компроматом на Рейниру — в итоге стреляют по нему же. Визерис снимает с его лацкана значок десницы, Отто Хайтауэр освобожден от своих обязанностей.