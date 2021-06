Ежедневно Джозеф (Бен Уишоу) проводит скучные часы на работе в лондонском аэропорту, водя по людям металлодетектором, иногда отвлекаясь на пластмассовые бутылки, которые необходимо вовремя выбрасывать в урну. Впрочем, в последнее время парню везет с городскими сумасшедшими, которые пытаются пробежать мимо рамок или заводят малопонятные разговоры, мямля себе что‑то под нос. Однако в целом все стабильно, пока Джозеф одним днем сам не начнет тихонечко сходить с ума. Что это? Депрессивный психоз, паническая атака или нормальная реакция на основы безопасности жизнедеятельности?

В игре Far Cry 3 злодей Ваас по-сократовски очень просто для всех нас обозначил, что такое безумие: «одно и то же повторяющееся действие в надежде на изменение». Джозеф, не выдержавший давления среды, срывается и убегает. Бен Уишоу на протяжении часа сорока безальтернативно притягивает к себе внимание: он плюется водой на сотрудников аэропорта, интеллигентно грабит банки, по-человечески оставляя неловкое «спасибо» ошарашенным операционистам, нежно прижимается щекой к мохнатой женской шубе в автобусе. Его побег — не просто скучный панк-протест или привет британской культуре, «now I wanna be your dog», вовсе нет. Режиссер-дебютант в полнометражном кино Анейл Кария (до того известный по трагикомедийному сериалу «Чистота») намерен посвятить нас в мир его героя гораздо глубже.