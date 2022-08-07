Чрезвычайно одаренный разведчик вымышленной страны пытается добраться до вражеского партийного лидера. Для этого он решает отдать ребенка в ту же элитную школу, где уже учатся дети чиновника. Проблема в том, что детей у шпиона нет. Как, впрочем, и жены, без которой собеседование в школу не пройти. Тогда он удочеряет девочку из сиротского приюта и женится на первой встречной из ателье. Но не только шпион скрывает правду о себе: милая розоволосая дочурка — на самом деле экстрасенс-телепат, а очаровательно пьянеющая при первой возможности скромница-жена — жестокая наемная убийца. Отыгрываемый ими фарс семейной жизни затягивается на целый год и несколько аниме-сезонов. В какой‑то момент эту семью становится трудно называть ненастоящей.

Заставка «Семьи шпиона» открывается кадрами погони с глубокими тенями, толстыми линиями и гипертрофированными движениями — вполне в духе великого аниматора Такэси Койкэ, автора нескольких последних полнометражек про «Люпена III» (не считая трехмерного перезапуска). Но дальше на фоне титров перед зрителем возникают плоские стилизованные силуэты героев в духе студии Hanna-Barbera или заставки «Моей прекрасной няни» . Собственно, в пересечении этих двух жанровых источников — шпионского боевика и семейного ситкома — и лежит секрет феноменального успеха «Семьи шпиона» (это самое популярное аниме года в Японии и мире).

Динамично анимированный экшен (хотя и не всегда так красочно, как в заставке) и псевдоевропейский сеттинг в духе «Люпена III» соседствуют с сериями про организацию лучшего праздника для дочери и застолье в компании шурина, перерастающее в драку (там не все так просто). А главные персонажи наделены живыми противоречиями, превосходящими ситкомные стандарты: и до абсурда дотошный шпион, и не приспособленная для домашних дел киллерша, и просто очень милая первоклассница вызывают моментальную симпатию. В плане гэгов есть не только стандартные аниме-переигрывания, но и несколько многоэтажных антикомических стратегий-манипуляций в духе насупленного гения манги про азартные игры Нобуюки Фукумото. В результате сериал может рассчитывать на успех у практически любой аудитории.

Вражеские государства, на службе которых работают герои, обозначаются просто как Запад и Восток, а столица под названием «Берлинт», конечно, намекает, что здесь имеются в виду альтернативные версии ФРГ и ГДР — хоть, скажем, торговые центры и выглядят вполне современно. Тот факт, что это нарисованные граждане несуществующих стран, разыгрывающие на экране фиктивную семью ради некой невразумительной миссии, вовсе не делает происходящее бессмысленным. Наоборот, сериал наталкивает на размышления о том, что в любых человеческих интеракциях ровно столько реальности и смысла, сколько мы сами себе придумали. Семья, школа, межгосударственные конфликты — одно большое притворство, и это не грустно, а смешно.