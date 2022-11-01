Наконец, динамика между двумя женатыми парами (инвестор, стартапер и их супруги), проводящими совместный отпуск, достойна отдельного сериала. Уайт не читает моралистскую проповедь о том, что должны из себя представлять маскулинность и феминизм в 2022 году, а задает серию открытых вопросов. Кто счастливее: женщина, честно обсуждающая проблемы с мужчиной, или ее подруга, просто делающая все, что захочет, без оглядки на мужа? Кто более жалок: вспыльчивый мачо в плену своего либидо или бывшая жертва его буллинга, вечный умник, претендующий на бесконфликтность (и асексуальность)? Отпуск — не отдых от драмы жизни и работы, а ее концентрированная версия : нам предстоит воочию наблюдать, как будут разбиты и заботливо собраны обратно эти живые и несовершенные участники пассивно-агрессивного четырехугольника.