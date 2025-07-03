GONE.Fludd выпустит альбом нейроремиксов

Рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов) выпустит альбом с ремиксами, записанными с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет The Flow.
Музыкант рассказал о своем альтер эго «Нейрофладд». «Готовится альбом „Нейрофладда“. <…> Я, короче, сделал голосовую модель свою в ИИ-шке — и всякие треки типа Фактор-2 „Шалава“, Баста „Калифорния“, Сюткин „Я — то, что надо“ [через нее прогнал]. Всякая такая странная прикольная * моим голосом», — пояснил музыкант на ютуб-канале PINQ.
Запись опубликуют в его телеграм-канале. Судя по всему, про этот релиз GONE.Fludd рассказывал ранее, когда обещал выпустить EP перед серией летних выступлений. «Хочу до концертов успеть дописать альбик треков на пять», — писал Смирнов.
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