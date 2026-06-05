Anthropic предложила замедлить развитие ИИ. Критики считают, что это поможет ей сохранить лидерство

В Anthropic отмечают, что ИИ-системы все активнее участвуют в создании новых ИИ-моделей. Сегодня более 80% кода, который вливается в кодовую базу компании, написано Claude. При этом инженеры в среднем выпускают в восемь раз больше кода за квартал, чем в 2021–2025 годах.