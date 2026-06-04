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Шэрон Стоун сказала, что «Эйфорию» нужно показывать всем старшеклассникам

Афиша Daily
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Фото: Dave Benett/Getty Images

Шэрон Стоун считает, что «Эйфорию» следует показывать в старших классах в образовательных целях. Об этом она сказала в разговоре с Кеке Палмер для Variety.

«Я думаю, что это величайшее шоу на телевидении. Мы познакомились с этими детьми. Мы видели, как они превращаются в молодых людей. Мы видели, как они становятся настоящими наркоторговцами. И я прошла через это в своей семье…», — сказала актриса.

«Эйфория — это так актуально. Я считаю, что [этот сериал] нужно показать в каждой средней школе, и все родители должны его увидеть. Как мама я очень люблю его», — добавила Стоун.

По ее словам, многие родители убеждены, что их дети не поступают так, как герои сериала. «Правда? Уверены? А ваш ребенок говорит вам, кто сидит рядом с ним?» — сказала актриса.

Сама Шэрон Стоун вошла в актерский состав третьего сезона «Эйфории». Заключительный эпизод сериала вышел 31 мая.

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