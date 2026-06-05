«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 в США

Ранее вышли несколько тизеров. В одном показаны пустые помещения на разных уровнях здания. Судя по ролику, большинство комнат расположены под землей — окна есть только на первых двух уровнях. Во втором тизере уже появились герои. Персонаж Эджофора говорит: «Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь».