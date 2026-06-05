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В США убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди из «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»

Афиша Daily
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Джеймс Хэнди в «Джуманджи». Фото: Netflix

В Лос-Анджелесе убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди, сыгравшего в «Топ Ган: Мэверик», «Джуманджи» и десятках сериалов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции.

Хэнди был убит в результате нападения с ножом в лос-анджелесском районе Тарзана. Предположительно, актера зарезал 44-летний сын женщины, которая состояла в отношениях с Хэнди.

Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию и сказал: «Я сын человеческий. Я только что убил человека греха». Прибывшие на место правоохранители нашли Хэнди во дворе доме без сознания с ножевым ранением груди. Актера доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По подозрению в убийстве задержан 44-летний Майкл Гледхилл — сын партнерши Хэнди. Он жил в том же доме вместе с матерью.

Хэнди снимался в кино и на телевидении с конца 1970-х. В «Топ Ган: Мэверик» он сыграл бармена, в «Джуманджи» — дезинсектора, а в фильме «Логан: Росомаха» — врача, лечившего героя Хью Джекмана. Актер также сыграл в картинах «Боязнь пауков», «Ракетчик», «Вердикт» и «К-9: Собачья работа».

На телевидении Хэнди появлялся в сериалах «Закон и порядок», «Она написала убийство», «Мыслить как преступник», «Секретные материалы», «Мелроуз Плэйс» и «Полиция Нью-Йорка». 
 

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