Суд запретил песни Kizaru за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга запретил распространять в России песни рэпера Kizaru. Об этом сообщила объединенная служба судов города.
Под запрет попали треки «Пакуем», «Что за бизнес с*ка», «Наркос». При этом прозвище артиста указано с ошибкой, в релизе говорится о «творениях исполнителя под сценическим псевдонимом „Kizaro“».
Эксперты прокуратуры установили, что в текстах этих песен содержится пропаганда употребления наркотических средств. В них выявлена информация, формирующая позитивное отношение к торговле запрещенными веществами.
По мнению исследователей, автор позиционирует себя как потребителя наркотиков и одобряет их сбыт и эта информация способна сформировать у слушателя желание повторить действия автора и создать положительное восприятие наркоторговли.
В итоге, треки, размещенные по 5 ссылкам, были признаны судом запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.
В ноябре прошлого года Роскомнадзор заблокировал 12 песен Baby Melo. Ведомство нашло что‑то запрещенное более чем в половине альбома «Who Realer» 16-летнего рэпера.