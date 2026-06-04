В «Яндекс Музыке» появился ИИ-компаньон для управления «Моей волной» с помощью текста

Компания «Яндекс» представила «Люмена» — ИИ-помощника для своих сервисов, который будет доступен для подписчиков «Алисы Плюс». Сейчас он появился в «Яндекс Музыке», но затем планируется его запуск в других разделах.



«Люмен» может подобрать треки для прослушивания на основе поискового запроса. «Просто опишите в поисковой строке свое настроение или ситуацию — буквально, что угодно — и люмен ответит „Моей волной“ под ваш настрой», — обратились к пользователям в сообщении. Ответы на такие запросы будут персонализированными для каждого пользователя.



В компании приводят примеры запросов для поиска треков с помощью нейросети: «Надо разогнать сон», «Чтоб качало в пробке», «Бодрое, но не шумное». Функция уже доступна в мобильной и десктопной версиях, а также в веб-версии.



Недавно стало известно, что Spotify и Universal Music Group представят совместный инструмент, который позволит пользователям создавать ИИ-каверы и ремиксы на песни артистов. Новая функция будет доступна для премиум-подписчиков. Артисты и авторы песен смогут получать доход от созданных версий их композиций.