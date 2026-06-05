Лысеющий Вуди в новом отрывке «Истории игрушек-5»

Pixar выпустила новый отрывок мультфильма «История игрушек-5». Он выйдет в мировой прокат 19 июня.
В видео Вуди встречается со старыми друзьями: Баззом, Спиралькой, мистером Картофельная Голова и другими. Ковбой надел пончо, а когда снимает шляпу, все видят его потрепанный временем белый затылок.
Новая часть «Истории игрушек», по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящена «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
Вуди, Базз, Джесси и другие герои столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку. Bad Bunny подарит голос Пицце в солнечных очках. Недавно вышел финальный трейлер.
В мультфильме прозвучит песня Тейлор Свифт «I Knew It, I Knew You», написанная специально для картины. На коллаборацию намекали билборды, замена чаек на облака на обложке «1989 (Taylor’s Version)» и посты в соцсетях.