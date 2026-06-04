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Вышел первый трейлер фильма «Вышка-2»

Афиша Daily
Фото: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали первый трейлер фильма «Вышка-2». Сиквел выйдет в международный прокат 2 сентября.

В нем снялись Харриетт Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Вирджиния Гарднер и Грэйс Кэролайн Кари. Срежиссировали картину братья Спириг по сценарию Скотта Манна, автора первой «Вышки», и Джонатана Фрэнка.

Видео: Lionsgate Movies/YouTube

Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на вышке. Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в ТАиланде.

Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти в 1000 метров.

Триллер «Вышка» вышел в 2022 году и стал хитом. Он собрал в прокате 22 млн долларов при бюджете всего в 5 млн, а также попал в топ-10 релизов Netflix на четырех территориях.

Картина рассказала о двух подругах-экстремалках, которые решают покорить заброшенную радиовышку посреди пустыни. Девушки взбираются на ее вершину, однако из‑за неудачно сложившихся обстоятельств оказываются там в ловушке. Героинь сыграли Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер.

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