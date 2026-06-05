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Купленная под аренду «однушка» в Москве окупается почти 25 лет

Афиша Daily
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Фото: Artur Adilkhanian/Unsplash

Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры под сдачу в российских городах-миллионниках вырос до 17 лет, следует из исследования «РБК Недвижимость». Москва — худший город по этому показателю: он составляет 24,7 года.

В Санкт-Петербурге «однушка» окупается за 23,7 года, в Казани — 22,8 года, Нижнем Новгороде — 19,8 года, Воронеже — 19,1 года. Быстрее всего вложения вернутся в Красноярске (15,1 года), Волгограде (15,6 года) и Перми (15,7 года).

Доходность от сдачи жилья в аренду варьируется от 4,1 до 6,6% годовых в зависимости от города. Год назад диапазон был шире — от 4,8 до 7,1%.

Аренда жилья также уступает по доходности депозитам, даже несмотря на снижение ставок. В мае максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляла 13% годовых, то есть почти вдвое выше, чем доходность от аренды даже в самых выгодных городах.

Недавно «Циан» подсчитал, что дешевле всего снять однокомнатную квартиру в Москве можно в Бекасово — в среднем за 37,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте по доступности оказался Троицк, где аренда «однушки» стоит 41,6 тыс. рублей, на третьем — Филимонковский с показателем 42,4 тыс.

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