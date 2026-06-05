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Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре 2026 года

Афиша Daily
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Фото: Patrick Hendry/Unsplash

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФМБА России Веронику Скворцову.

Это препарат «Аллергарда» — рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Препарат создали в Институте иммунологии ФМБА России. По словам Скворцовой, в октябре 2025 года в Минздрав отправили документы для получения временного регистрационного удостоверения. Ожидается, что его выдадут в сентябре текущего года.

Временное удостоверение позволит использовать вакцину в клинической практике и вывести ее на рынок. Постоянное удостоверение можно получить после окончания третьей фазы клинического исследования — приблизительно в конце 2027 года. Как отметила Скворцова, вакцина имеет высокий уровень безопасности и хорошую переносимость.

«Используем мы „Аллергарду“ в той дозировке, которая доказала максимальную эффективность, — это 80 миллиграмм. И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, — это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления», — пояснила глава агентства.

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