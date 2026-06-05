Фильм «Джейсон Стэтем украл мой байк» выйдет 6 августа 2027 года

Стэтем — один из самых успешных экшн-звезд в мире. Среди его ближайших проектов — триллер «Джон Доу». Актер воссоединится с Дэвидом Эйером — режиссером, с которым уже работал вместе над фильмами «Пчеловод» (2024) и «Мастер» (2025).