В Мариинском театре прошел концерт «Музыка театра». Его визуал создали нейросети

«Искусственный интеллект дает творческим командам новые инструменты для работы с образами, смыслами и эмоциями, а зрителям — новый опыт восприятия. Особенно символично, когда это происходит на сцене Мариинского театра — одного из главных хранителей культурных традиций страны. Это еще раз подтверждает, что подлинная инновация не разрушает наследие, а помогает по-новому раскрыть его ценность», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.