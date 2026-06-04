Отправления из США теперь снова можно получать «Почтой России» впервые с 2022 года, говорится на сайте организации.
Первая партия посылок уже прибыла в РФ. Доставка происходит транзитными рейсами через третьи страны. «Направление исторически является одним из значимых для клиентов „Почты“: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы», — говорится в сообщении.
В конце 2025 года «Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный из-за отмены беспошлинного режима. Всего из РФ можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.
Недавно Минцифры предложило обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство считает, что это поможет укрепить финансовую устойчивость организации.
«Почта России» возобновила доставку посылок из США
Отправления из США теперь снова можно получать «Почтой России» впервые с 2022 года, говорится на сайте организации.