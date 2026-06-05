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LEGO выпустила свой самый большой набор — храм Саграда-Фамилия

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO представила самый большой набор в истории бренда — в нем 12 060 деталей. Конструктор вышел в серии Architecture и представляет собой здание храма Святого Семейства, или Саграда-Фамилия. В продажу он поступит в ноябре.

Храм находится в Барселоне, его проект разработал архитектор Антонио Гауди. Строительство началось в 1882 году и до сих пор не завершено. В этом году планируют достроить центральную башню — тогда высота храма достигнет 172,5 метра.

Модель LEGO же имеет высоту 62 сантиметра, ширину 47 сантиметров и глубину 39 сантиметров. Роль витражей играют полупрозрачные кирпичи. Стоимость набора составляет 749,99 евро (около 64 тыс. рублей).

Процесс сборки повторяет реальные этапы возведения здания. Сначала собирают апсиду и крипту, затем фасады Рождества и Страстей Христовых, после — нефы, западную сакристию и шесть башен. Завершают сборку восточная сакристия и фасад Славы.

«Это не просто самый большой набор LEGO в истории, но и модель одного из самых амбициозных архитектурных сооружений в мире. Баланс масштаба и точности при сохранении верности живому памятнику, который развивался более века, был уникальной задачей — и мы невероятно гордимся результатом», — говорит дизайнер LEGO Architecture Рок Жгалин Кобе.

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© LEGO
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© LEGO
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© LEGO
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© LEGO

Недавно LEGO также анонсировала наборы с покемонами из умных блоков. Конструктор издает звуки, вибрирует и мигает. Предполагается, что с помощью интерактивных деталей дети и взрослые смогут стать тренерами покемонов.

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