В Москве в выходные ожидается солнечная и теплая погода

Он отметил, что в начале следующей недели будет так же тепло и малооблачно. Ожидаемая температура — от +25 до +28 градусов.



Недавно на Старом Арбате в Москве установили инсталляцию в виде гигантской черешни. Ягода-павильон станет площадкой для городских фестивалей. Там можно будет покупать фермерские продукты и сувениры.