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В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за ребенка

Афиша Daily

В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за маленькую девочку и жила в приемной семье. Об этом написал G1.

Издание сообщило, что полиция арестовало женщину. Та прожила целых 14 месяцев в доме семьи, которая согласилась приютить ее, думая, что она — ребенок. Люди поверили, что «девочка» выглядит старше своих лет из‑за заболеваний.

Преступница утверждала, что у нее аутизм и целый ряд проблем со здоровьем. Кроме того, она говорила, что в детстве ее принуждали принимать гормоны. Чтобы выглядеть более убедительно, «девочка» дела себя демонстративно инфантильно: пользовалась детскими бутылочками и сосками, говорила тоненьким голосом и по ночам имитировала панические атаки. Она представлялась именем Габриэла.

Приютившая «девочку» семья устроила ей праздник на 12-летие, покупала ей лекарства от ожирения и даже хотела официально удочерить «малышку». В школу Габриэла не ходила, поскольку убедила окружающих, что насиловавший ее отец найдет ее, если она пойдет учиться.

Семья обратилась в полицию после того, как один из родственников заподозрил неладное. В ходе расследования выяснилось, что Габриэла и ранее выдавала себя за другого человека. Она уже совершала подобные преступления в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул и Гояс.

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